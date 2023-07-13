Новосибирцам после жары обещают дожди с градом

Уже 15 июля в регионе прогнозируют сильный ливень с градом и усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. 16 июля столбик термометра опустится до +25 25 °C. Однако расслабляться новосибирцам не стоит, поскольку именно в воскресенье ожидается гроза, ветер может усилиться до 25 метров в секунду.