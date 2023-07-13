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Новосибирцам после жары обещают дожди с градом

13 июля 2023, 11:43
Фото: 1MI
Новосибирск зальет ливнями

В Новосибирской области адское пекло сменится ливнями и градом

Аномальная жара до + 41 °C в Новосибирской области сменится похолоданием. На смену адскому пеклу придут дожди и град.
«С 16 июля к Новосибирской области приблизится циклон. Ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра, грозы и град», — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
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Уже 15 июля в регионе прогнозируют сильный ливень с градом и усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. 16 июля столбик термометра опустится до +25 25 °C. Однако расслабляться новосибирцам не стоит, поскольку именно в воскресенье ожидается гроза, ветер может усилиться до 25 метров в секунду.

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Благодаря холодному фронту новосибирцы смогут немного передохнуть от жары. Холода может преобладать и в начале следующей недели.

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