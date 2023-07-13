Новосибирцам после жары обещают дожди с градом

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:45
Updated Сегодня, 11:45
«С 16 июля к Новосибирской области приблизится циклон. Ожидаются интенсивные осадки, усиление ветра, грозы и град», — сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
Уже 15 июля в регионе прогнозируют сильный ливень с градом и усиление порывов ветра до 22 метров в секунду. 16 июля столбик термометра опустится до +25 25 °C. Однако расслабляться новосибирцам не стоит, поскольку именно в воскресенье ожидается гроза, ветер может усилиться до 25 метров в секунду.
Благодаря холодному фронту новосибирцы смогут немного передохнуть от жары. Холода может преобладать и в начале следующей недели.