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Вернувшийся с СВО житель Бердска открыл кузнечную мастерскую

14 июля 2023, 04:55
Фото: 1MI
Участники специальной военной операции активно пользуются всеми инструментами и возможностями проекта Губернатора Новосибирской области «Реабилитационный сертификат».

За пять месяцев с момента старта реализации губернаторского проекта в министерство труда и социального развития Новосибирской области поступило порядка 300 заявлений на получение реабилитационного сертификата, выдано около 200 сертификатов.

Как рассказал заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Владимир Машанов, кроме прохождения социально-медицинской реабилитации, которая составляет 90% запросов по сертификату, востребованными становятся вопросы занятия спортом, культурного досуга, переобучения и трудоустройства. Так, на сегодняшний день о потребности в трудоустройстве заявили порядка 20% участников СВО, включенных в проект. Вариантов может быть несколько — это традиционная работа по найму либо занятие предпринимательской деятельностью и открытие собственного дела.

Роман Фролов вернулся из зоны специальной военной операции, получив серьезное ранение. Успешно прошел две реабилитации: первую — в госпитале ветеранов города Новосибирска. Вторую — в санатории «Парус» по программе проекта «Реабилитационный сертификат».

Роман имеет большой опыт в кузнечном деле, является членом союза кузнецов России. В апреле 2023 года обратился в Центр занятости населения г. Бердска с целью организации открытия собственной кузнечной мастерской. Специалисты центра занятости оказали ему квалифицированную помощь в написании бизнес-плана, который он успешно защитил уже в мае 2023 года и получил единовременную финансовую помощь по региональной программе «Содействие занятости» на начало осуществления предпринимательской деятельности.

«Только благодаря значительной денежной помощи со стороны государства удалось превратить своё хобби в бизнес и начать масштабную работу по строительству и обустройству мастерской выходного дня „Подкова“. Уверен, что отдых такого уникального формата станет популярным среди жителей Новосибирской области», — отметил Роман Фролов.

#Полина Симакова#Общество#Новосибирская область
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