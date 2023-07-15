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У лени всегда есть причина, рассказала психолог из Новосибирска в День русской лени

15 июля 2023, 02:32
Фото: 1MI
День русской

В Новосибирске 15 июля в День русской лени психолог рассказала о причинах лени

15 июля — дата когда отмечается День русской лени… Лень может быть как чертой характера, так и проявлением отсутствия мотивации, а также обычной усталости или какого-то заболевания — рассказала психолог из Новосибирска Оксана Бармина.

Характеристика лени — избегание усилий и поиск комфорта, само по себе это совсем не плохо. Бывает физическая лень, когда не хочется двигаться, хочется лежать на диване, делать что-то приятное, откладывая неприятное.

Еще одно проявление лени — делать дела наспех, чтобы быстрее закончить. Кстати, лень может быть если не двигателем прогресса, то хорошим помощником. Есть люди, которым лень переделывать, жалко своего времени и поэтому они сразу делают хорошо, чтобы сделать и больше не возвращаться к этому делу.

Новосибирский психолог и специалист по массажу Хаким Оксана Бармина напомнила, что лень может быть интеллектуальной и эмоциональной:

«Когда человек делает — делать все на автомате, не хочет думать, хочет ко всему готовую инструкцию и потом не нести ответственность — это интеллектуальная лень. Также, как читать только легкие книги, детективчики, чтобы просто отвлечься, но не думать. Эмоциональная лень — не входить в теплые эмоциональные отношения, которые тоже, в какой-то степени являются трудом, где надо услышать и понять другого человека».

Интеллектуальная лень может легко переходить в физическую — лень размышлять, ставить цели, и вот уже отсутствие целей и мотивации приводит к тому, что не хочется вставать с кровати или выходить из дома.

Под маской лени может скрываться страх, бессмысленность, усталость отсутствие мотивации. Лень может появляться из-за недостатка силы воли или из-за банальной усталости. Недостаток мотивации мы можем путать с ленью, а также страх действовать. По сути, стоит обратить внимание на настоящую причину лени, и она может уйти.

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Что делать с ленью? Если она не мешает, и вы живете жизнь своей мечты — можно ничего не делать. Но если это не так, стоит искать внутренние смыслы, цели. Именно это стоит поставить на весы и сравнить с желанием лежать на диване — я хочу лежать на диване или я хочу чего-то достичь. Цель и смыслы должны быть действительно вашими и такими, чтобы они были ценнее того, что дает лень, чтобы внутренняя сила двигала сквозь лень и остальные препятствия. У каждого своя мотивация, и если человек захочет, он всегда может ее найти.

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