Что делать с ленью? Если она не мешает, и вы живете жизнь своей мечты — можно ничего не делать. Но если это не так, стоит искать внутренние смыслы, цели. Именно это стоит поставить на весы и сравнить с желанием лежать на диване — я хочу лежать на диване или я хочу чего-то достичь. Цель и смыслы должны быть действительно вашими и такими, чтобы они были ценнее того, что дает лень, чтобы внутренняя сила двигала сквозь лень и остальные препятствия. У каждого своя мотивация, и если человек захочет, он всегда может ее найти.