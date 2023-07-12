Девушка из Новосибирской области выловила сазана весом 12 кг с помощью клубники

По словам девушки, ей удалось поймать двух сазанов — один весил 9,4 кг, а другой 12 кг. Также Ульяна смогла поймать леща весом 3,4 кг и язя — 3,3 кг. Она рассказала, что потратила около 15-20 минут на борьбу с самой большой рыбой.