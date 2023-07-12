Девушка из Новосибирской области выловила сазана весом 12 кг с помощью клубники

Posted Сегодня, 01:24
Published Сегодня, 01:24
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Updated Сегодня, 01:38
В Новосибирской области молодая женщина, по имени Ульяна Михеева, смогла поймать крупного сазана весом 12 килограммов. Об этом она сообщила в своем профиле «ВКонтакте» 11 июля.
По словам девушки, ей удалось поймать двух сазанов — один весил 9,4 кг, а другой 12 кг. Также Ульяна смогла поймать леща весом 3,4 кг и язя — 3,3 кг. Она рассказала, что потратила около 15-20 минут на борьбу с самой большой рыбой.
Для ловли рыбы девушка использовала креветку и клубнику. Остальные любители рыбной ловли в комментариях выразили восхищение результатами Ульяны, назвав ее улов «впечатляющим».