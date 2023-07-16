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Осторожно, клещевой энцефалит — заболевание подтверждено у 82 новосибирцев

16 июля 2023, 03:32
Фото: 1MI
С начала сезона к врачам по поводу укуса клеща обратились 13 864 жителя Новосибирской области, в июле количество обратившихся остается высоким, за неделю с 5 по 11 июля — 917 человек обратились к врачу по причине укуса клеща.

Больше всего обращений с укусами клеща к врачам зафиксировано в Новосибирском районе — 118 человек, а так же в Искитимском районе — 113 человек, в Мошковском районе обратились 87 человек. Если говорить о районах Новосибирска, то стабильно высокое количество обращений в Советском районе — 61 человек, а также в Заельцовском районе — 26 человек и Калининском районе — 24 человека.

Подавляющее большинство укусов клещей произошло в лесных массивах. В лабораториях исследовали с начала сезона 8307 клещей, в том числе, выявили 151 клеща-переносчика возбудителя клещевого энцефалита.

В этом году на 3 человека больше заболели клещевым энцефалитом, чем за аналогичный период прошлого года — диагноз подтвердили у 82 жителей Новосибирской области.

Как уберечься от клеща в Новосибирске и что делать после укуса — советы МЧС
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Сотрудники МЧС рассказали, как защитить себя и близких от клещей в сезон их активности.

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#Ольга Храмушкина#Клещ#Клещевой энцефалит#Здоровье#Новосибирск#Новосибирская область
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