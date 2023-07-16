Больше всего обращений с укусами клеща к врачам зафиксировано в Новосибирском районе — 118 человек, а так же в Искитимском районе — 113 человек, в Мошковском районе обратились 87 человек. Если говорить о районах Новосибирска, то стабильно высокое количество обращений в Советском районе — 61 человек, а также в Заельцовском районе — 26 человек и Калининском районе — 24 человека.