Posted Сегодня, 03:32
Published Сегодня, 03:32
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Больше всего обращений с укусами клеща к врачам зафиксировано в Новосибирском районе — 118 человек, а так же в Искитимском районе — 113 человек, в Мошковском районе обратились 87 человек. Если говорить о районах Новосибирска, то стабильно высокое количество обращений в Советском районе — 61 человек, а также в Заельцовском районе — 26 человек и Калининском районе — 24 человека.
Подавляющее большинство укусов клещей произошло в лесных массивах. В лабораториях исследовали с начала сезона 8307 клещей, в том числе, выявили 151 клеща-переносчика возбудителя клещевого энцефалита.
В этом году на 3 человека больше заболели клещевым энцефалитом, чем за аналогичный период прошлого года — диагноз подтвердили у 82 жителей Новосибирской области.
Сотрудники МЧС рассказали, как защитить себя и близких от клещей в сезон их активности.