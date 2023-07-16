Posted Сегодня, 06:43
Published Сегодня, 06:43
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С начала лета в Новосибирской области в лесных массивах потерялись 40 человек, из них 9 человек были найдены погибшими. Эти цифры сообщает ndn.info, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. С 1 июня было организовано семь выездом бригад МЧС для поиска пропавших в лесах людей.
По словам сотрудников МЧС самым надежной гарантией не заблудиться, а если потерялся, как можно быстрее выйти из леса, является наличие сотовой связи. В глуши, где сотовая связь отсутствует, сложно ориентироваться и еще сложнее найти человека.
Специалисты по поиску людей предупредили об опасности болотистых мест, в таких местах следует двигаться там, где есть кусты, избегать спешки и точно понимать направление движения, выходить обратно по своим же следам.
Находясь в лесу стоит регулярно осматриваться, чтобы вовремя заметить клеща. В этом году уже у 82 жителей Новосибирской области выявили клещевой энцефалит.