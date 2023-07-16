С начала лета в Новосибирской области в лесных массивах потерялись 40 человек, из них 9 человек были найдены погибшими. Эти цифры сообщает ndn.info, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. С 1 июня было организовано семь выездом бригад МЧС для поиска пропавших в лесах людей.