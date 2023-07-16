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С начала лета 40 человек потерялось в лесах Новосибирской области, из них 9 погибли

16 июля 2023, 06:43
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Леса Новосибирской области
Пресс-служба МЧС сообщила о количестве человек, которых разыскивали в лесах Новосибирской области с 1 июня — 40 человек не смогли выбраться из леса самостоятельно, 9 человек были найдены погибшими.

С начала лета в Новосибирской области в лесных массивах потерялись 40 человек, из них 9 человек были найдены погибшими. Эти цифры сообщает ndn.info, ссылаясь на пресс-службу ГУ МЧС по Новосибирской области. С 1 июня было организовано семь выездом бригад МЧС для поиска пропавших в лесах людей.

По словам сотрудников МЧС самым надежной гарантией не заблудиться, а если потерялся, как можно быстрее выйти из леса, является наличие сотовой связи. В глуши, где сотовая связь отсутствует, сложно ориентироваться и еще сложнее найти человека.

Специалисты по поиску людей предупредили об опасности болотистых мест, в таких местах следует двигаться там, где есть кусты, избегать спешки и точно понимать направление движения, выходить обратно по своим же следам.

Находясь в лесу стоит регулярно осматриваться, чтобы вовремя заметить клеща. В этом году уже у 82 жителей Новосибирской области выявили клещевой энцефалит.

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#Ольга Храмушкина#Погиб#Лес#Поиски#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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