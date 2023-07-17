Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Тендер на ремонт помещений муниципальной школы технического, экстремального и интеллектуального спорта объявила мэрия Новосибирска. Начальная стоимость контракта 1 683 000 рублей. Победитель конкурса должен выполнить ремонт помещений спортшколы по адресу Зыряновская, 125. Там проводит тренировки отделение скалолазания.
Подрядчику предстоит выполнить ремонт в трех спортзалах, раздевалке, тренерской, санузлах и подсобных помещениях. Необходимо заменить полы, снять старую штукатурку со стен и нанести новое покрытие, установить новые потолочные контракции, заменить сантехнику и радиаторы отопления.
На выполнение всех работ дается месяц, в сентябре ремонт должен быть завершен.