Подрядчику предстоит выполнить ремонт в трех спортзалах, раздевалке, тренерской, санузлах и подсобных помещениях. Необходимо заменить полы, снять старую штукатурку со стен и нанести новое покрытие, установить новые потолочные контракции, заменить сантехнику и радиаторы отопления.