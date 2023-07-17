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Мэрия Новосибирска потратит 1,6 млн рублей на ремонт спортшколы в Октябрьском районе

17 июля 2023, 05:28
Фото: 1MI
Подрядчику предстоит отремонтировать все помещения спортшколы
Муниципалитет объявил электронные торги на право заключения контракта на ремонт тренировочной базы для скалолазов

Тендер на ремонт помещений муниципальной школы технического, экстремального и интеллектуального спорта объявила мэрия Новосибирска. Начальная стоимость контракта 1 683 000 рублей. Победитель конкурса должен выполнить ремонт помещений спортшколы по адресу Зыряновская, 125. Там проводит тренировки отделение скалолазания.

Подрядчику предстоит выполнить ремонт в трех спортзалах, раздевалке, тренерской, санузлах и подсобных помещениях. Необходимо заменить полы, снять старую штукатурку со стен и нанести новое покрытие, установить новые потолочные контракции, заменить сантехнику и радиаторы отопления.

На выполнение всех работ дается месяц, в сентябре ремонт должен быть завершен.

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#Ремонт#Дети#Спортшкола#Город#Новосибирск
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