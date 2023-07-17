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Мэрия назвала причины пылевых бурь в Новосибирске

17 июля 2023, 02:19
Фото: 1MI
Смог часто накрывает Новосибирск

В Новосибирске мэрия объяснила причины пылевых бурь в городе

Мэрия Новосибирска объяснила, что пылевые бури на левобережье города связаны с особенностями почвы и неблагоприятными метеорологическими условиями, при которых рассеивание веществ в воздухе происходит медленнее.

Мэрия Новосибирска объяснила причину пылевых бурь на левобережье города. По данным муниципалитета, загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностями почвы.

По информации из департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в районе строительства четвертого моста были отобраны пробы атмосферного воздуха. Анализ этих проб показал незначительное превышение предельно допустимых концентраций пыли. Планируется проведение повторных отборов проб, и специалисты будут следить за ситуацией.

Также было отмечено, что большая часть Новосибирска находится на аллювиальных почвах, которые содержат много отложений обломочного происхождения, песков, ила и глины. Эти отложения подвержены деформации, что может приводить к образованию пылеватых песков, оврагов и пыльных бурь.

Кроме того, в загрязнении воздуха играют роль метеорологические параметры, такие как ветер, температура и атмосферные осадки, пишет НГС. В Новосибирске периодически бывают неблагоприятные метеорологические условия, при которых рассеивание веществ медленнее, чем обычно, как указывает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Город#Экология#Пылевые бури#Четвертый мост#Загрязнение
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