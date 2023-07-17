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Published Сегодня, 02:19
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Мэрия Новосибирска объяснила причину пылевых бурь на левобережье города. По данным муниципалитета, загрязнение может быть связано со строительством четвертого моста и особенностями почвы.
По информации из департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, в районе строительства четвертого моста были отобраны пробы атмосферного воздуха. Анализ этих проб показал незначительное превышение предельно допустимых концентраций пыли. Планируется проведение повторных отборов проб, и специалисты будут следить за ситуацией.
Также было отмечено, что большая часть Новосибирска находится на аллювиальных почвах, которые содержат много отложений обломочного происхождения, песков, ила и глины. Эти отложения подвержены деформации, что может приводить к образованию пылеватых песков, оврагов и пыльных бурь.
Кроме того, в загрязнении воздуха играют роль метеорологические параметры, такие как ветер, температура и атмосферные осадки, пишет НГС. В Новосибирске периодически бывают неблагоприятные метеорологические условия, при которых рассеивание веществ медленнее, чем обычно, как указывает ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС».