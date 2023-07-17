Также было отмечено, что большая часть Новосибирска находится на аллювиальных почвах, которые содержат много отложений обломочного происхождения, песков, ила и глины. Эти отложения подвержены деформации, что может приводить к образованию пылеватых песков, оврагов и пыльных бурь.