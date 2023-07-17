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Новосибирцы раскритиковали копии барельефов на новой школе № 54

17 июля 2023, 04:43
Фото: 1MI
Исторические фризы утеряны безвозвратно
Жители Новосибирска недовольны качеством копий барельефов на новой школе № 54, которые, по их мнению, значительно уступают оригиналам и являются дешевой подделкой.

В Новосибирске была построена новая школа на месте старого здания школы № 54, которое снесли в 2020 году. Планировалось восстановить барельефы на новом здании таким образом, чтобы они точно соответствовали оригиналам. Однако новые барельефы значительно уступают по качеству. Эту проблему освятил портал «BFM-Новосибирск».

Один из выпускников школы, Александр Антишин, отметил, что старые фризы были произведениями искусства, которые радовали глаз даже несмотря на некоторые повреждения. А теперь, благодаря новым технологиям и 3D-сканерам, получилась лишь дешевая подделка. По его мнению, создатели новых барельефов просто решили сэкономить.

Общая стоимость строительства нового здания составила 618 миллионов рублей. К сожалению, исторические фризы потеряны навсегда.

Фото: предоставлено Александром Антишиным, Густаво Зырянова, Сиб.фм, коллаж BFM-Новосибирск
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#Эмилия Губарева#Реконструкция#Искусство#Город#Строительство#Образование#Новосибирск
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