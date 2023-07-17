Один из выпускников школы, Александр Антишин, отметил, что старые фризы были произведениями искусства, которые радовали глаз даже несмотря на некоторые повреждения. А теперь, благодаря новым технологиям и 3D-сканерам, получилась лишь дешевая подделка. По его мнению, создатели новых барельефов просто решили сэкономить.