«Проезд оплачиваем!»: в Новосибирске голубь приземлился на капот

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. По мнению многих, на капот залетел еще неоперившийся птенец. «Это слеток, птенец. Вцепился и боится вылететь», — пишет сибирячка под псевдонимом Натали Вязова. «И совсем маленький», — продолжает Руслан Орлов. «Этот птенец на балкон прилетел. Еще не умеет толком, оперение слабое, цепляется за все и просто сидит», — комментирует Александр Бычков.