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«Проезд оплачиваем!»: в Новосибирске голубь приземлился на капот

20 июля 2023, 13:00
Фото: 1MI
Голубь мог еще не научиться летать

В Новосибирске голубь сел прямо на капот

В Новосибирске сибиряки столкнулись с необычным происшествием. К ним на машину сел голубь.
«Затулинский голубь-путешественник „воспользовался“ автомобилем», — сообщается в посте паблика «Инцидент Новосибирск» социальной сети «ВКонтакте».

Судя по видеозаписи, сибиряки немного удивились, но особо не пытались прогнать птицу. Мужчина шутливо кричит: «Проезд оплачиваем!», а женщина комментирует: «Вот, с нами решил прокатиться голубь». В конце незваного гостя пытаются прогнать, но без особой агрессии.

Происшествие уже вовсю обсуждают новосибирцы. По мнению многих, на капот залетел еще неоперившийся птенец. «Это слеток, птенец. Вцепился и боится вылететь», — пишет сибирячка под псевдонимом Натали Вязова. «И совсем маленький», — продолжает Руслан Орлов. «Этот птенец на балкон прилетел. Еще не умеет толком, оперение слабое, цепляется за все и просто сидит», — комментирует Александр Бычков.

Впрочем, встречаются и шутливые комментарии. «Совсем обленились», — замечает Юлия Терехова. «Кружите меня, кружите», — пишет Марина Муратова. «Ты не ты, когда устал», — шутит Ольга Шумейко. «Он захотел, чтобы вы почувствовали себя в „Роллс-Ройсе“, — вторит ей новосибирец под псевдонимом Валерий Сергеевич.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Соцсети#Птицы#Птица#Видео
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