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«Венеция по-сибирски»: новосибирцы устроили купания в лужах

21 июля 2023, 14:04
Фото: Pxhere
На Новосибирск обрушился ливень
Пятничный ливень затопил Новосибирск и привел к транпортному коллапсу. Однако это не помешало горожанам вспомнить детство и искупаться в лужах, невзирая на поток машин.

«Далеко не все новосибирцы унывают после сильного ливня. Ведь теперь можно поплавать прямо у дома», — сообщается в паблике " АСТ-54' социальной сети «ВКонтакте».

Сибиряки решили вспомнить детство и искупаться в лужах, образовавшихся после сильного ливня. В ЖК " Березки-Элитный " один мужчина решил устроить заплыв на спине под веселый смех прохожих. Многие кувыркались и делали сальто, бегали прямо в воде и подзадоривали друг друга. При этом водители вполне спокойно реагировали на происходящее.

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Весёлые купания вовсю обсуждают новосибирцы. Одни поддерживают горожан и жалеют, что не присоединились к веселью. «Реально элитный ЖК», — заметил сибиряк под псевдонимом Владимир Александрович. " В принципе, качество воды как в Оби. Почему бы и нет? «, — заявил комментатор под ником Сим Алтайский. " И на море ехать не надо «, — веселится сибирячка под ником Ира Дубова. " Реально Венеция по-сибирски «, — вторит ей пользователь под ником Elena Elena.

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Однако к этому ностальгическому трепу присоединился гул недовольных жизнью. «Инфекционка-то есть поблизости? „, — интереуется Елена Синявская. " Все вокруг собаками загажено, а они купаются «, — ворчит сибиряк под ником Дима Чех. “ А вот отмываться они явно не гелем для душа будут», — размышляет Виталий Водяницкий.

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#Александр Ляхов#Соцсети#Ливень#Город#Новосибирск
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