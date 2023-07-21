«Венеция по-сибирски»: новосибирцы устроили купания в лужах

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
«Далеко не все новосибирцы унывают после сильного ливня. Ведь теперь можно поплавать прямо у дома», — сообщается в паблике " АСТ-54' социальной сети «ВКонтакте».
Сибиряки решили вспомнить детство и искупаться в лужах, образовавшихся после сильного ливня. В ЖК " Березки-Элитный " один мужчина решил устроить заплыв на спине под веселый смех прохожих. Многие кувыркались и делали сальто, бегали прямо в воде и подзадоривали друг друга. При этом водители вполне спокойно реагировали на происходящее.
Весёлые купания вовсю обсуждают новосибирцы. Одни поддерживают горожан и жалеют, что не присоединились к веселью. «Реально элитный ЖК», — заметил сибиряк под псевдонимом Владимир Александрович. " В принципе, качество воды как в Оби. Почему бы и нет? «, — заявил комментатор под ником Сим Алтайский. " И на море ехать не надо «, — веселится сибирячка под ником Ира Дубова. " Реально Венеция по-сибирски «, — вторит ей пользователь под ником Elena Elena.
Однако к этому ностальгическому трепу присоединился гул недовольных жизнью. «Инфекционка-то есть поблизости? „, — интереуется Елена Синявская. " Все вокруг собаками загажено, а они купаются «, — ворчит сибиряк под ником Дима Чех. “ А вот отмываться они явно не гелем для душа будут», — размышляет Виталий Водяницкий.