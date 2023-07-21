«Венеция по-сибирски»: новосибирцы устроили купания в лужах

Весёлые купания вовсю обсуждают новосибирцы. Одни поддерживают горожан и жалеют, что не присоединились к веселью. «Реально элитный ЖК», — заметил сибиряк под псевдонимом Владимир Александрович. " В принципе, качество воды как в Оби. Почему бы и нет? «, — заявил комментатор под ником Сим Алтайский. " И на море ехать не надо «, — веселится сибирячка под ником Ира Дубова. " Реально Венеция по-сибирски «, — вторит ей пользователь под ником Elena Elena.