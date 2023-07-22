Новосибирцы встали в пробке на Бердском шоссе из-за маленькой собачки

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
«Пробка из автомобилей сформировалась на Бердском шоссе из-за бегущей по проезжей части маленькой собачки. Неравнодушные граждане долго пытались поймать напуганного песика», — сообщается в паблике «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Автор поста предположил, что животное потерялось или же выпрыгнуло из машины. Из-за этого многим водителям пришлось затормозить.
Происшествие уже обсуждается новосибирцами. «Ну и что, забрали пса?», — интересуется Алексей Березовский. «Забрали, пес под машину забежал», — ответил Алексей Круглов. «Нет, кто-то психанул и намотал на колесо», — пошутил «по-черному» сибиряк Иван Кот.
Многие сибиряки озаботились вопросом, стоило ли останавливаться и забирать животное. «А остановиться и забрать — нет, не получается?», — возмущается Ольга Дорофеева. «Так и думал, что обязательно напишут сверхразумы, которые предложат остановиться на шоссе. И выйти ловить собаку», — отреагировал Антон Кореньков. «Ведь раздавят же. Напугана, как же поймать ее», — волнуется Анжелика Шифман.
Также одна сибирячка поделилась схожей историей, произошедшей в районе Мошково.
«Я помню, как за конем с телегой до Мошково плелись. Он шел себе спокойно, боялись спугнуть. Потом свернул, где ему надо — и все, поехали. Было страшновато, что он на встречку выйдет и будет замес. Но, видно, очень умный», — написала Ефимия Звездинская.
О судьбе собачки, всполошившей Новосибирск, не сообщается.