Новосибирцы встали в пробке на Бердском шоссе из-за маленькой собачки

Многие сибиряки озаботились вопросом, стоило ли останавливаться и забирать животное. «А остановиться и забрать — нет, не получается?», — возмущается Ольга Дорофеева. «Так и думал, что обязательно напишут сверхразумы, которые предложат остановиться на шоссе. И выйти ловить собаку», — отреагировал Антон Кореньков. «Ведь раздавят же. Напугана, как же поймать ее», — волнуется Анжелика Шифман.