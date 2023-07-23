Вечером в воскресенье, 23 июля, несколько ДТП на Бердском шоссе, в которых пострадали в общей сложности восемь автомобилей, привели к образованию огромного автомобильного затора длиной около 7 километров на подъезде к Бердску. Возвращающиеся в Новосибирск после отдыха на выходных автомобилисты вынуждены проводить в заторе не один час.