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Огромная 7-километровая пробка парализовала движение под Новосибирском

23 июля 2023, 11:52
Фото: 1MI
Пробки на Бердском шоссе возникают регулярно
Под Новосибирском автомобилисты встали в гигантском заторе, пробка в районе Бердска растянулась на несколько километров

Вечером в воскресенье, 23 июля, несколько ДТП на Бердском шоссе, в которых пострадали в общей сложности восемь автомобилей, привели к образованию огромного автомобильного затора длиной около 7 километров на подъезде к Бердску. Возвращающиеся в Новосибирск после отдыха на выходных автомобилисты вынуждены проводить в заторе не один час.

Комментарии водителей к дорожной ситуации в основном нецензурныеКомментарии водителей к дорожной ситуации в основном нецензурные
Комментарии водителей к дорожной ситуации в основном нецензурные
Фото: 2gis

Накануне мы рассказывали о том, как движение на Бердском шоссе парализовала маленькая собачка, бегающая по дороге.

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#Пробки#Бердское шоссе#Затор#Транспорт#Новосибирск#Бердск
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