Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Вечером в воскресенье, 23 июля, несколько ДТП на Бердском шоссе, в которых пострадали в общей сложности восемь автомобилей, привели к образованию огромного автомобильного затора длиной около 7 километров на подъезде к Бердску. Возвращающиеся в Новосибирск после отдыха на выходных автомобилисты вынуждены проводить в заторе не один час.
Накануне мы рассказывали о том, как движение на Бердском шоссе парализовала маленькая собачка, бегающая по дороге.