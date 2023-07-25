Дети, ипотеки, ремонт. Как жены новосибирцев, уехавших на СВО, справляются одни

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:52
Updated Сегодня, 03:52
Жены в одиночку тянут на себе детей, выплачивают ипотеки и делают ремонт. При этом представительницы слабого пола совсем не показывают свою слабину.
Кому-то на помощь приходят родственники, чтобы посидеть с детьми или что-то починить в доме, а кто-то научился сверлить стену, отвозить ребятишек в школу и по садикам самостоятельно. Девушки не сдаются и верят, что их мужчины вернутся на Родину — домой.
Как пишет НГС, они созваниваются со своими мужьями, которые их поддерживают, но на расстоянии. Некоторые дамы выходят на работу, чтобы не сойти с ума от бытовухи и заодно выплатить ипотеку.
Сибирячки не отчаиваются, а наоборот приспосабливаются к новым реалиям, ведь когда-то поддержкой и опорой были их мужья, а теперь они воюют за справедливость и считают, что это их долг. Детям рассказывают об отцах как о героях и это главное, ведь быт — это уже второстепенное и не столь важное.