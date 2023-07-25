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Дети, ипотеки, ремонт. Как жены новосибирцев, уехавших на СВО, справляются одни

25 июля 2023, 03:45
Фото: Midjourney
Женщины сильны духом
Женщины из Новосибирской области проводили своих мужей на СВО и научились справляться со всеми бытовыми сложностями в одиночку.

Жены в одиночку тянут на себе детей, выплачивают ипотеки и делают ремонт. При этом представительницы слабого пола совсем не показывают свою слабину.

Кому-то на помощь приходят родственники, чтобы посидеть с детьми или что-то починить в доме, а кто-то научился сверлить стену, отвозить ребятишек в школу и по садикам самостоятельно. Девушки не сдаются и верят, что их мужчины вернутся на Родину — домой.

Как пишет НГС, они созваниваются со своими мужьями, которые их поддерживают, но на расстоянии. Некоторые дамы выходят на работу, чтобы не сойти с ума от бытовухи и заодно выплатить ипотеку.

Сибирячки не отчаиваются, а наоборот приспосабливаются к новым реалиям, ведь когда-то поддержкой и опорой были их мужья, а теперь они воюют за справедливость и считают, что это их долг. Детям рассказывают об отцах как о героях и это главное, ведь быт — это уже второстепенное и не столь важное.

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