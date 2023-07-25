Дети, ипотеки, ремонт. Как жены новосибирцев, уехавших на СВО, справляются одни

Сибирячки не отчаиваются, а наоборот приспосабливаются к новым реалиям, ведь когда-то поддержкой и опорой были их мужья, а теперь они воюют за справедливость и считают, что это их долг. Детям рассказывают об отцах как о героях и это главное, ведь быт — это уже второстепенное и не столь важное.