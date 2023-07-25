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Назван возраст самых молодых женихов и невест из Новосибирской области в 2023 году

25 июля 2023, 05:07
Фото: Midjourney
Данные предоставлены за полгода
В Новосибирской области самыми молодыми невестами и женихами оказались 11 девушек и два парня в возрасте 16 лет.

В Новосибирской области за первые шесть месяцев 2023 года заключили брак 7 873 пары, из которых 5 882 молодоженов проживают в столице региона. Среди них были и 11 девушек и два парня, которые решили пожениться в возрасте 16 лет.

Согласно информации от регионального управления по делам ЗАГС, по семейному кодексу брачный возраст установлен в 18 лет. Однако органы местного самоуправления могут разрешить брак для лиц в возрасте 16 лет при наличии уважительных причин.

Самыми возрастными парочками в первой половине 2023 года стали мужчина в возрасте 86 лет и женщина в возрасте 77 лет, а также женщина в возрасте 86 лет и мужчина в возрасте 84 лет. Об этом пишет НГС.

Напомним, что самой юной мамой за последние 10 лет стала 11-летняя четвероклассница.

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