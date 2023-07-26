Губернатор заявил о готовности областной финансовой поддержки ремонта дорог региона

«Планируйте работы комплексно. Понятно, что в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ мы можем деньги потратить на проезжую часть. Тогда давайте добавлять свои и сразу одновременно менять бордюры, приводить в порядок газоны. Этой работой не занимались годами, понятно, что за один год наверстать не получится, но хотя бы основные улицы давайте выбирать. Я на основные улицы готов добавлять деньги на одновременное приведение в порядок газонов. Хороший пример: советские заводчане помнят лозунг — „Ни одного капремонта без реконструкции“. Нет пока такого подхода, но я считаю, что он правильный. Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет», — подчеркнул глава области.