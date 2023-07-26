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Губернатор заявил о готовности областной финансовой поддержки ремонта дорог региона

26 июля 2023, 10:11
Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области
Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки в Калининский район обсудил со специалистами мэрии Новосибирска улучшение подходов к комплексной реконструкции дорог города, включая проезжую часть, газоны, тротуары.

Глава региона обозначил приоритеты финансовой поддержки ремонтных работ со стороны областных властей. Выездное совещание состоялось на ул. Б. Хмельницкого.

«Планируйте работы комплексно. Понятно, что в рамках нацпроекта „Безопасные качественные дороги“ мы можем деньги потратить на проезжую часть. Тогда давайте добавлять свои и сразу одновременно менять бордюры, приводить в порядок газоны. Этой работой не занимались годами, понятно, что за один год наверстать не получится, но хотя бы основные улицы давайте выбирать. Я на основные улицы готов добавлять деньги на одновременное приведение в порядок газонов. Хороший пример: советские заводчане помнят лозунг — „Ни одного капремонта без реконструкции“. Нет пока такого подхода, но я считаю, что он правильный. Заходим в ремонт какой-то улицы, сразу нужно подумать, какие элементы реконструкции добавить. Где-то карманы для парковки, где-то разгонные полосы, где-то одновременно светофорный объект запланировать под реконструкцию. Обратите на это внимание. Вопрос финансирования я готов поддержать, в сумме удорожание будет небольшое, а эффект будет», — подчеркнул глава области.

Отметим, что по ул. Б. Хмельницкого, с 2018 по 2020 гг., выполнена реконструкция газонов от д. 14 до 1-го Краснодонского переулка, четная сторона улицы, общей площадью 3400 м². В ходе проведения работ проведены выемка старого грунта, завоз нового, замена плитки, установка бордюрного камня, укладка рулонного газона.

Главе региона представили проект завершения реконструкции газонов по ул. Б. Хмельницкого на участке от ул. Танковая до ул. Учительской, протяженностью 3800 п/м, общей площадью 19 000 м².

#Полина Симакова#Общество#Транспорт#Новосибирская область
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