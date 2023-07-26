Опубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из Новосибирска

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Фотография «места силы» генерала Сергея Суровикина была опубликована журналисткой Ириной Куксенковой в ее Telegram-канале. На фото видно, как она стоит рядом со стелой, которая находится на въезде в город Суровикино в Волгоградской области.
В своем анонсе, журналистка написала: «Обратите внимание! Я нашла место силы генерала Армагеддона… Ждем его, скоро вернется».
Напомним, что местонахождение генерала Сергея Суровикина неизвестно с 24 июня 2023 года после мятежа ЧВК «Вагнер». Появилось несколько версий о том, где он может находиться. Некоторые сообщали, что он в СИЗО «Матросская тишина», однако эта информация была опровергнута. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Сергей Суровикин просто отдыхает и недоступен для связи.