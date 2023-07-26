Опубликовано фото «места силы» генерала Суровикина из Новосибирска

Напомним, что местонахождение генерала Сергея Суровикина неизвестно с 24 июня 2023 года после мятежа ЧВК «Вагнер». Появилось несколько версий о том, где он может находиться. Некоторые сообщали, что он в СИЗО «Матросская тишина», однако эта информация была опровергнута. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что Сергей Суровикин просто отдыхает и недоступен для связи.