Сын знаменитого актера Прилучного из Новосибирска оказался на инвалидной коляске

Оказалось, что у ребенка травма ноги, и ему пришлось надеть гипс. Чтобы облегчить его передвижение, родители решили использовать инвалидную коляску. В течение нескольких недель мальчик провел в таком состоянии, а затем отправился в больницу, где ему сняли гипс.