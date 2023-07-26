Сын знаменитого актера Прилучного из Новосибирска оказался на инвалидной коляске

Posted Сегодня, 06:22
Published Сегодня, 06:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
Десятилетний ребенок актера из Новосибирска Павла Прилучного и Агаты Муцениеце оказался в трудной ситуации: теперь он использует инвалидную коляску. Фото мальчика было опубликовано его женой Зепюр Брутян в социальных сетях.
Оказалось, что у ребенка травма ноги, и ему пришлось надеть гипс. Чтобы облегчить его передвижение, родители решили использовать инвалидную коляску. В течение нескольких недель мальчик провел в таком состоянии, а затем отправился в больницу, где ему сняли гипс.
Зепюр Брутян рассказала, что теперь всей семьей они планируют отдохнуть. Она добавила, что перед поездкой им предстоит выполнить еще много дел.