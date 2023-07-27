Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Журналистка Ксения Собчак рассказала, что семье военного все еще предоставляются привилегии, такие как охрана. Генерал не появляется в публичном пространстве уже около месяца и нет информации о его местонахождении.
Многие спорят о том, где на самом деле находится Суровикин. Есть предположения, что он просто взял небольшую паузу после недавних событий. Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил в Телеграм-канале Shot, что возможно генерал находится на отдыхе и поэтому не выходит на связь.
Напомним, что последний раз Суровикин выходил на связь только 24 июня, когда призывал остановиться мятежников Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».
Ранее также были раскрыты данные о имуществе и доходах генерала Суровикина.