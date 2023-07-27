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Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина

27 июля 2023, 04:50
Фото: ВК/Ксения Собчак; Минобороны РФ
Ведущая дала комментарий по поводу исчезновения генерала
Ксения Собчак высказалась об исчезновении генерала из Новосибирска Сергея Суровикина. Об этом сообщается в Телеграм-канале ведущей «Кровавая барыня».

Журналистка Ксения Собчак рассказала, что семье военного все еще предоставляются привилегии, такие как охрана. Генерал не появляется в публичном пространстве уже около месяца и нет информации о его местонахождении.

Многие спорят о том, где на самом деле находится Суровикин. Есть предположения, что он просто взял небольшую паузу после недавних событий. Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил в Телеграм-канале Shot, что возможно генерал находится на отдыхе и поэтому не выходит на связь.

Напомним, что последний раз Суровикин выходил на связь только 24 июня, когда призывал остановиться мятежников Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер».

Ранее также были раскрыты данные о имуществе и доходах генерала Суровикина.

Стали известны доходы генерала Сергея Суровикина из Новосибирска
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#Общество#Город#Спецоперация#Новосибирск#Сергей Суровикин#Генерал#Эмилия Губарева
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