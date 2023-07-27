Ксения Собчак прокомментировала исчезновение генерала из Новосибирска Суровикина

Многие спорят о том, где на самом деле находится Суровикин. Есть предположения, что он просто взял небольшую паузу после недавних событий. Председатель комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов заявил в Телеграм-канале Shot, что возможно генерал находится на отдыхе и поэтому не выходит на связь.