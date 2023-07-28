Новосибирск попал в ТОП-10 городов-миллионников с самым высоким IQ

Новосибирск впервые в истории вошел в десятку крупнейших городов с высоким уровнем IQ. Это стало известно по результатам расчета индекса цифровизации городского хозяйства за 2022 год, который был представлен Минстроем РФ. Столица Сибири заняла 8-е место в рейтинге, поднявшись на 7 ступенек. Вторым сибирским городом, попавшим в ТОП-10, стал Красноярск, сохранивший свою пятую позицию.