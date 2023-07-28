Новосибирск попал в ТОП-10 городов-миллионников с самым высоким IQ

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Новосибирск впервые в истории вошел в десятку крупнейших городов с высоким уровнем IQ. Это стало известно по результатам расчета индекса цифровизации городского хозяйства за 2022 год, который был представлен Минстроем РФ. Столица Сибири заняла 8-е место в рейтинге, поднявшись на 7 ступенек. Вторым сибирским городом, попавшим в ТОП-10, стал Красноярск, сохранивший свою пятую позицию.
Вице-мэр Новосибирска Артем Скатов отметил, что с момента предыдущего рейтинга в городе была проведена большая работа по цифровизации. Например, была разработана геоинформационная система «Мой Новосибирск», создан Межотраслевой совет по цифровому развитию города и другие проекты. Город намерен продолжать развиваться в этом направлении и стать одним из лидеров в рейтинге.
Кроме Новосибирска и Красноярска, в список «умных» городов России также вошли Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, Сочи, Тюмень, Смоленск, Белгород, Калининград, Реутов, Домодедово, Уссурийск, Бердск, Артемовский городской округ, Ялта, Горно-Алтайск, Елабуга, Ивантеевка и Лысьва.