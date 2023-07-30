Кредитные каникулы в России. Кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Президент России Владимир Путин подписал указ о бессрочном праве граждан на получение кредитных каникул. Это решение было принято немного поздно, так как обсуждение возможности введения каникул началось еще в 2021 году после программы ковидных кредитных отсрочек в 2020 году. Центральный банк вернулся к этой идее в 2022 году и обещал запустить ее в марте 2023 года. Об этом сообщают «Новые известия».
Кредитные каникулы представляют собой временное освобождение от выплаты кредита без штрафов. Такое решение было принято из-за того, что многие люди потеряли работу и доход во время локдауна, и им не было возможности платить по кредитам. Без этой меры страна столкнулась бы с большим числом банкротств.
В последний раз кредитные каникулы вводили с 8 марта 2022 года по 30 сентября 2022 года. Сейчас действуют каникулы с 1 января по 31 декабря 2023 года. Однако получить их можно только при соблюдении определенных условий.
Во-первых, общая сумма кредита не должна превышать установленный лимит. Кроме того, нужно официально подтвердить, что доход в прошлом месяце был как минимум на 30% ниже, чем средний ежемесячный доход в прошлом году. Например, если ваша средняя зарплата в 2022 году составляла 50 тысяч рублей, вы можете получить кредитные каникулы, если в июне 2023 года ваш доход упал до 35 тысяч рублей и вы можете это подтвердить.
С новым законом, подписанным президентом, кредитные каникулы становятся бессрочными, лимиты повышены, а учет доходов будет производиться на основе двух последних месяцев, которые сравниваются со средним доходом за предыдущие 12 месяцев, без привязки к году.
Нужно быть осторожным, так как эти каникулы не освобождают от долга — просто платежи переносятся на будущее. Банки все равно начисляют проценты по полной ставке, указанной в кредитном договоре. Так что, принимая решение о кредитных каникулах, вы только увеличиваете общую сумму займа. Кроме того, услуги по кредитным каникулам не являются бесплатными, и за них придется заплатить.
Кредитные каникулы будут предоставляться только на кредиты, оформленные до 1 января 2024 года. Если у вас уже есть оформленные каникулы по другому кредиту, то нельзя воспользоваться такой возможностью. Важно отметить, что ипотека не включена в новый закон. Это означает, что покупателям недвижимости следует быть особенно внимательными к своим финансам.
Введение кредитных каникул сейчас связано с тем, что прогнозируется рост ВВП на 2% к концу 2023 года. Экономика страны приблизилась к уровню до введения санкций, за исключением нефтегазового сектора. Однако доходы населения растут быстрее расходов. Общая задолженность россиян перед банками составляет около 30,22 трлн рублей, а объем просроченной задолженности увеличился. Количество банкротств также выросло по сравнению с прошлым годом.
Кредитные каникулы являются временной мерой для облегчения финансовой нагрузки населения. Однако это не дает возможности разбогатеть массовому населению — это просто отсрочка платежей. В любом случае, лучше не полагаться на них, так как они имеют ограниченный срок, могут иметь лимиты, а в конечном итоге придется вернуть больше денег, чем вы планировали.