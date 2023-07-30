Кредитные каникулы в России. Кому они могут помочь, а кому — добавят проблем

Во-первых, общая сумма кредита не должна превышать установленный лимит. Кроме того, нужно официально подтвердить, что доход в прошлом месяце был как минимум на 30% ниже, чем средний ежемесячный доход в прошлом году. Например, если ваша средняя зарплата в 2022 году составляла 50 тысяч рублей, вы можете получить кредитные каникулы, если в июне 2023 года ваш доход упал до 35 тысяч рублей и вы можете это подтвердить.