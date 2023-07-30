Posted Сегодня, 21:25
Published Сегодня, 21:25
Modified Сегодня, 21:25
Updated Сегодня, 21:25
Указ о проведении Главного военно-морского парада кораблей в честь дня ВМФ уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Торжественный смотр флота пройдет в Петербурге и Кронштадте.
В нынешнем году в параде примут участие около пятидесяти кораблей и катеров, семь подводных лодок и пятьдесят самолетов. В 10. 00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска) начнется подготовка к военно-морскому смотру. Праздник ВМФ начнется с поднятия Андреевского флага и зажигания огней на Ростральных колоннах после выстрела пушки Петропавловской крепости.
Сам парад пройдет с 11. 00 до 12.30 по московскому времени (с 15.00 до 16.30 по времени Новосибирска) в акватории Невы. Вдоль Английской набережной пройдут пешие колонны моряков под марш Александры Пахмутовой «Море зовет», по самой Неве пройдут военные суда, а в воздух поднимется авиация. Президент Владимир Путин примет парад, пройдя на катере парадную линию и приветствуя экипажи судов.
Посмотреть прямую трансляцию новосибирцы смогут в эфире всех центральных телеканалов. Торжественное мероприятие будут транслировать с 11. 00 до 12.30 по московскому времени (с 15.00 до 16.30 по времени Новосибирска).
После торжественного парада кораблей на Дворцовой площади начнется праздничная программа. В концерте примут участие военные оркестры, детский хор телевидения и радио Петербурга, ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота. Также моряков поздравит рок-группа Сурганова и оркестр и певец Олег Газманов.
Завершится все праздничным салютом в 22.30 по московскому времени. О трансляции салюта не сообщается.
Стоит отметить, что День Военно-морского флота РФ отмечают во всех портовых городах Российской Федерации. Поэтому торжественные парады также пройдут во Владивостоке, Новороссийске и Балтийске. Исключением станет Севастополь из-за задействования флотилии судов в специальной военной операции.