В нынешнем году в параде примут участие около пятидесяти кораблей и катеров, семь подводных лодок и пятьдесят самолетов. В 10. 00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска) начнется подготовка к военно-морскому смотру. Праздник ВМФ начнется с поднятия Андреевского флага и зажигания огней на Ростральных колоннах после выстрела пушки Петропавловской крепости.