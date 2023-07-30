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Парад кораблей в День ВМФ — 2023 в Санкт-Петербурге: во сколько смотреть трансляцию

29 июля 2023, 21:25
Фото: kremlin.ru
В Санкт-Петербурге состоится торжественный парад кораблей ВМФ
В последнее воскресенье июля в России торжественно отмечается День военно-морского флота. В 2023 году он выпал на 30 июля. Главным событием праздника станет грандиозный парад кораблей в Санкт-Петербурге. Рассказываем, как и во сколько новосибирцам смотреть прямую трансляцию парада.

Указ о проведении Главного военно-морского парада кораблей в честь дня ВМФ уже подписал президент Российской Федерации Владимир Путин. Торжественный смотр флота пройдет в Петербурге и Кронштадте.

В нынешнем году в параде примут участие около пятидесяти кораблей и катеров, семь подводных лодок и пятьдесят самолетов. В 10. 00 по московскому времени (14.00 по времени Новосибирска) начнется подготовка к военно-морскому смотру. Праздник ВМФ начнется с поднятия Андреевского флага и зажигания огней на Ростральных колоннах после выстрела пушки Петропавловской крепости.

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Сам парад пройдет с 11. 00 до 12.30 по московскому времени (с 15.00 до 16.30 по времени Новосибирска) в акватории Невы. Вдоль Английской набережной пройдут пешие колонны моряков под марш Александры Пахмутовой «Море зовет», по самой Неве пройдут военные суда, а в воздух поднимется авиация. Президент Владимир Путин примет парад, пройдя на катере парадную линию и приветствуя экипажи судов.

Посмотреть прямую трансляцию новосибирцы смогут в эфире всех центральных телеканалов. Торжественное мероприятие будут транслировать с 11. 00 до 12.30 по московскому времени (с 15.00 до 16.30 по времени Новосибирска).

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После торжественного парада кораблей на Дворцовой площади начнется праздничная программа. В концерте примут участие военные оркестры, детский хор телевидения и радио Петербурга, ансамбль песни и пляски краснознаменного Черноморского флота. Также моряков поздравит рок-группа Сурганова и оркестр и певец Олег Газманов.

Завершится все праздничным салютом в 22.30 по московскому времени. О трансляции салюта не сообщается.

Стоит отметить, что День Военно-морского флота РФ отмечают во всех портовых городах Российской Федерации. Поэтому торжественные парады также пройдут во Владивостоке, Новороссийске и Балтийске. Исключением станет Севастополь из-за задействования флотилии судов в специальной военной операции.

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