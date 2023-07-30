ТОП-10 фото: как прошло авиашоу «Виват, Россия!» в Новосибирске 30 июля 2023

В авиашоу приняли участие около 400 человек и 80 воздушных судов. Среди участников были представители воздушных сил ВСК России, пилотажная группа «Русь» из Вязьмы, пилотажная группа «Барсы» из Сургута, Федерация сверхлегкой авиации из Омска, а также группа «Геликоптер» и представители авиационного учебного центра имени Покрышкина из Новосибирска. Наш корреспондент побывал в центре событий и сделал знаменательные фото. Посмотреть на шоу пришли сотни новосибирцев.