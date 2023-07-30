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ТОП-10 фото: как прошло авиашоу «Виват, Россия!» в Новосибирске 30 июля 2023

30 июля 2023, 08:48
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
Авиашоу - это яркое событие в мегаполисе
На территории аэродрома Мочище 30 июля состоялось захватывающее авиашоу. Смотрите фото, как это было.

На аэродроме Мочище 30 июля состоялось традиционное авиашоу. В этом году оно связано с несколькими важными событиями в российской авиации.

Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В частности, в 2023 году празднуется столетие отечественной и гражданской авиации, а также юбилей Министерства спорта Российской Федерации и 110-летие со дня рождения Александра Покрышкина, который был трижды Героем Советского Союза и родился в Новосибирске. Мероприятие получило название «Виват, Россия!».

Так зрители смотрели на авиашоуТак зрители смотрели на авиашоу
Так зрители смотрели на авиашоу
Фото: Ольга Храмушкина / atas.info

В авиашоу приняли участие около 400 человек и 80 воздушных судов. Среди участников были представители воздушных сил ВСК России, пилотажная группа «Русь» из Вязьмы, пилотажная группа «Барсы» из Сургута, Федерация сверхлегкой авиации из Омска, а также группа «Геликоптер» и представители авиационного учебного центра имени Покрышкина из Новосибирска. Наш корреспондент побывал в центре событий и сделал знаменательные фото. Посмотреть на шоу пришли сотни новосибирцев.

Фото: Ольга Храмушкина / atas.info
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