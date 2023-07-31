Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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Updated Сегодня, 05:01
Дело рассматривалось по статье: «незаконная продажа водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ». Сибиряк был признан виновным.
Известно, что рыбак разместил объявление о продаже Сибирского осетра на одном из сайтов. Его действия привлекли внимание сотрудников ФСБ. В результате оперативно-розыскных мероприятий он был пойман при попытке продать краснокнижную рыбу.
На судебном заседании осужденный полностью признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы с испытательным сроком в один год и шесть месяцев. Однако приговор не вступил в законную силу и его можно обжаловать.