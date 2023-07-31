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Published Сегодня, 01:47
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Проверка, проведенная прокуратурой Каргатского района, выявила нарушения закона о борьбе с коррупцией. Было обнаружено, что двум главам муниципальных образований незаконно выплачивались премии.
В связи с этим прокуроры подали иски в суд для взыскания необоснованного обогащения.
Суд полностью удовлетворил требования прокурора и решением былы взысканы незаконно полученные деньги в доход бюджетов муниципальных образований.