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Чиновникам незаконно выплачивали премии в Каргатском районе — коррупцию разоблачили

31 июля 2023, 01:47
Фото: 1MI
Прокуратура Каргатского района провела проверку

В Новосибирской области чиновникам незаконно выплачивали премии в Каргатском районе

В ходе проверки прокуратурой Каргатского района были выявлены факты незаконной выплаты премий главам муниципальных образований.

Проверка, проведенная прокуратурой Каргатского района, выявила нарушения закона о борьбе с коррупцией. Было обнаружено, что двум главам муниципальных образований незаконно выплачивались премии.

В связи с этим прокуроры подали иски в суд для взыскания необоснованного обогащения.

Суд полностью удовлетворил требования прокурора и решением былы взысканы незаконно полученные деньги в доход бюджетов муниципальных образований.

Фото: прокуратура НСО
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#Эмилия Губарева#Прокуратура#Бюджет#Премии#Чиновники#Проверка#Новосибирская область#Общество
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