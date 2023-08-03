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Яхта с отдыхающими десантниками перевернулась на Новосибирском водохранилище

3 августа 2023, 04:57
Фото: 1MI
Яхта неожиданно перевернулась
На Новосибирском водохранилище перевернулась яхта с отдыхающими десантниками.

На Обском водохранилище произошло крушение яхты, на которой отдыхали десантники в честь Дня ВДВ 2 августа. Судно перевернулось и почти полностью оказалось под водой, что вызвало панику у некоторых людей. Новость о затоплении яхты была опубликована в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком».

Один из свидетелей происшествия, находясь на соседней лодке, прибыл на место в спасательных жилетах и помог пассажирам, подняв их на свою яхту.

Он успокаивал напуганных людей и говорил им, что все будет в порядке. Пока нет информации о пострадавших, так как официальные спасательные службы не сообщили о случившемся.

Напомним, ранее мы рассказывали, что устраивали бывшие десантники в день ВДВ. Также мы писали, что в прошлом году яхта с четырьмя людьми затонула на Новосибирском водохранилище.

День ВДВ — что устраивают бывшие десантники на улицах Новосибирска
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Происшествия#ВДВ#Десантник
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