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В Новосибирске организуют парад студентов, который пройдёт 9 сентября. Для технического сопровождения этого мероприятия ищут подрядчика. Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок.
Исполнитель должен организовать специальное место для выставки, обеспечить участие артистов и видеотрансляции. На параде выступят различные музыкальные и творческие коллективы, включая известного российского эстрадного исполнителя.
По условиям, главной звездой может быть солист или группа из России, которые получили национальные музыкальные награды не позднее 2022 года. Предпочтение отдают поп-музыке, альтернативному рэпу, регги, хип-хопу и электронной музыке.
За выполнение всех работ готовы заплатить 13 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 августа, а выбор подрядчика состоится 14 августа.