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Парад студенчества 2023: кто из звезд выступит на главной сцене в Новосибирске

4 августа 2023, 01:49
Фото: Парад российского студенчества | Новосибирск/ВКонтакте
Известные артисты выступят перед студентами

В Новосибирске на сопровождение парада студенчества в 2023 году потратят 13 млн руб.

В Новосибирске выделят 13 млн рублей на организацию парада российского студенчества, который состоится 9 сентября; на параде выступят музыкальные и творческие коллективы, а также известный российский артист.

В Новосибирске организуют парад студентов, который пройдёт 9 сентября. Для технического сопровождения этого мероприятия ищут подрядчика. Информация о проведении аукциона размещена на сайте госзакупок.

Исполнитель должен организовать специальное место для выставки, обеспечить участие артистов и видеотрансляции. На параде выступят различные музыкальные и творческие коллективы, включая известного российского эстрадного исполнителя.

По условиям, главной звездой может быть солист или группа из России, которые получили национальные музыкальные награды не позднее 2022 года. Предпочтение отдают поп-музыке, альтернативному рэпу, регги, хип-хопу и электронной музыке.

За выполнение всех работ готовы заплатить 13 миллионов рублей. Заявки на участие в конкурсе можно подать до 10 августа, а выбор подрядчика состоится 14 августа.

В Новосибирске 11 тысяч человек приняли участие в параде студенчества
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#Эмилия Губарева#Парад студенчества#Госзакупки#Артисты#Новосибирск#Общество#Город
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