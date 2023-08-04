Posted Сегодня, 02:33
Published Сегодня, 02:33
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Updated Сегодня, 02:35
Жительница Новосибирска Наталья Гид волнуется о состоянии пруда с утками в Академгородке, по этому она опубликовала пост в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».
По мнению женщины, новосибирцы скоро потеряют популярное место для отдыха в Академгородке из-за проблем с прудом. Она отмечает, что пруд не регулярно очищается и превращается в болото. Видимо, раньше кто-то занимался его уходом, но сейчас это перестало происходить. С каждым годом он становится все более запущенным и привлекательность его теряется.
Наталья не понимает, почему местные жители ничего не предпринимают для сохранения ухоженного места. Она намерена обратиться к волонтерам и активистам Академгородка с просьбой помочь в решении этой проблемы.