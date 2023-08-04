По мнению женщины, новосибирцы скоро потеряют популярное место для отдыха в Академгородке из-за проблем с прудом. Она отмечает, что пруд не регулярно очищается и превращается в болото. Видимо, раньше кто-то занимался его уходом, но сейчас это перестало происходить. С каждым годом он становится все более запущенным и привлекательность его теряется.