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Сибирячка беспокоится о состоянии пруда с утками в новосибирском Академгородке

4 августа 2023, 02:33
Фото: 1MI
Озеро запущено
Жительница Новосибирска беспокоится о состоянии пруда с утками в Академгородке, так как он не чистится и превращается в болото; она намерена обратиться к волонтерам и активистам для его сохранения.

Жительница Новосибирска Наталья Гид волнуется о состоянии пруда с утками в Академгородке, по этому она опубликовала пост в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

По мнению женщины, новосибирцы скоро потеряют популярное место для отдыха в Академгородке из-за проблем с прудом. Она отмечает, что пруд не регулярно очищается и превращается в болото. Видимо, раньше кто-то занимался его уходом, но сейчас это перестало происходить. С каждым годом он становится все более запущенным и привлекательность его теряется.

Наталья не понимает, почему местные жители ничего не предпринимают для сохранения ухоженного места. Она намерена обратиться к волонтерам и активистам Академгородка с просьбой помочь в решении этой проблемы.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Академгородок#Пруд#Утки#Экология
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