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Бегун Сергей Шубенков опоздал на чемпионат из-за огромных пробок в Новосибирске

7 августа 2023, 04:25
Фото: atas.info
Спортсмен не успел на самолет
Бегун Шубенков опоздал на чемпионат России из-за пробок в Новосибирске и не смог вовремя добраться до самолёта.

Сергей Шубенков, профессиональный спортсмен, участвующий в беге на 110 метров с препятствиями, опоздал на чемпионат России по легкой атлетике в Челябинске. Причиной задержки стали длительные пробки в Новосибирске, где он проживает. В результате этого Шубенков не успел на нужный рейс.

Шубенков поделился своим негативным опытом с пробками в Новосибирске: «Это место, которое я хотел бы обойти стороной. Пробки были настолько плотными, что я не смог добраться до аэропорта своевременно. В итоге, мне пришлось лететь через Москву, чтобы попасть на чемпионат». Об этом сообщает ТАСС.

Сергей Шубенков — известный спортсмен, который получил золотую медаль на чемпионате мира в 2015 году. У него также есть две серебряные медали и одна бронза с чемпионатов мира, а также два золота и одно серебро с европейских соревнований.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Спорт#Транспорт#Пробки#Самолет#Чемпионат
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