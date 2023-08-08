ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023

В Санкт-Петербурге одним из топ-5 высокооплачиваемых предложений стало место Android-разработчика. В Казани это была вакансия HR-директора, в Ростове-на-Дону — руководителя конструкторского бюро, в Екатеринбурге — главного бухгалтера, в Краснодаре — руководителя проекта строительства, а в Челябинске — управляющего сетью магазинов.