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ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023

8 августа 2023, 06:24
Фото: Midjourney
Лучшие вакансии назвали аналитики

В Новосибирске составили ТОП-5 высокооплачиваемых вакансий в августе 2023

Компания SuperJob проанализировала более 150 тысяч вакансий в крупных городах России, таких как Москва, Санкт-Петербург, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург и другие. Они отобрали самые высокооплачиваемые предложения августа.

Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий были специальности в розничной торговле, оптовых продажах, строительстве, производстве, финансах, логистике, услугах, здравоохранении и IT-сфере.

В некоторых городах, таких как Москва, Красноярск, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Пермь, в список самых высокооплачиваемых вакансий попали врачи.

В Санкт-Петербурге одним из топ-5 высокооплачиваемых предложений стало место Android-разработчика. В Казани это была вакансия HR-директора, в Ростове-на-Дону — руководителя конструкторского бюро, в Екатеринбурге — главного бухгалтера, в Краснодаре — руководителя проекта строительства, а в Челябинске — управляющего сетью магазинов.

Вот, какую зарплату получают сотрудники некоторых сфер в Новосибирске:

  • Водитель категории Е — 120 000 — 200 000 руб.
  • Менеджер по продажам B2B — от 120 000 руб.
  • Врач-оториноларинголог — 100 000 — 160 000 руб.
  • Торговый представитель — от 100 000 руб.
  • Менеджер по продажам — от 80 000 руб.
В Новосибирске названы самые высокооплачиваемые вакансии августа 2023
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Работа#Вакансии#Зарплата
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