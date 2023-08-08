ТОП-5 самых высокооплачиваемых вакансий в Новосибирске в августе 2023

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Среди наиболее высокооплачиваемых вакансий были специальности в розничной торговле, оптовых продажах, строительстве, производстве, финансах, логистике, услугах, здравоохранении и IT-сфере.
В некоторых городах, таких как Москва, Красноярск, Краснодар, Новосибирск, Ростов-на-Дону и Пермь, в список самых высокооплачиваемых вакансий попали врачи.
В Санкт-Петербурге одним из топ-5 высокооплачиваемых предложений стало место Android-разработчика. В Казани это была вакансия HR-директора, в Ростове-на-Дону — руководителя конструкторского бюро, в Екатеринбурге — главного бухгалтера, в Краснодаре — руководителя проекта строительства, а в Челябинске — управляющего сетью магазинов.
Вот, какую зарплату получают сотрудники некоторых сфер в Новосибирске: