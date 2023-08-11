Брошенных циркачами медведей из Новосибирска отдадут в экопарки за 4 млн рублей

Posted Сегодня, 02:40
Published Сегодня, 02:40
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Новосибирские волонтеры, которые взяли на себя заботу о бурых медведях от циркачей с фамилией Герасимовых, поделились информацией о том, как сейчас живут эти животные и что нужно для того, чтобы отправить их в экопарки.
Так, речь идет про экопарки в Шерегеше и Карелии, сообщили волонтеры в социальной сети «Вконтакте» в группе «ГБР_zoo_НСК». Однако, есть одно условие: им нужно обеспечить пять вольеров. По расчетам защитников животных, для строительства фундамента, берлог, кровли и установки вольеров потребуется около четырех миллионов рублей.
Напомним, что пятеро медведей принадлежали цирковой семье Герасимовых и после закрытия шоу они собирали деньги на содержание животных. Однако условия содержания были ужасными: клетки были слишком маленькими, а рацион питания был недостаточным. Волонтеры в течение пяти лет старались помочь животным, доставляли им корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры. В результате, в апреле 2023 года защитники животных добились того, чтобы Росприродназдор изъял животных у хозяев.