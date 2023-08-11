Брошенных циркачами медведей из Новосибирска отдадут в экопарки за 4 млн рублей

Напомним, что пятеро медведей принадлежали цирковой семье Герасимовых и после закрытия шоу они собирали деньги на содержание животных. Однако условия содержания были ужасными: клетки были слишком маленькими, а рацион питания был недостаточным. Волонтеры в течение пяти лет старались помочь животным, доставляли им корм, убирали грязь и заменили клетки на более просторные вольеры. В результате, в апреле 2023 года защитники животных добились того, чтобы Росприродназдор изъял животных у хозяев.