Наполовину построенный 18-этажный дом в Новосибирске пойдет с молотка

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Published Сегодня, 03:47
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Компания «Интерпоток» строила дом на деньги дольщиков с 2009 года, компания обанкротилась и теперь дом вместе с участком продается с аукциона. Общая площадь незавершенного строительства 14784 кв. м., площадь реализуемого с домом земельного участка 5094 кв. м. Степень готовности дома оценивается в чуть менее 50%. Долгострой находится по адресу Дуси Ковальчук, 242.
Аукцион будет открытым и пройдет 28 августа, об этом заявила публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Как сообщается в презентации объекта, первоначальная стоимость лота 404 млн рублей, включая НДС.
Еще один старейший долгострой в Новосибирске обещают завершить в текущем году.