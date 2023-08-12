Наполовину построенный 18-этажный дом в Новосибирске пойдет с молотка

Компания «Интерпоток» строила дом на деньги дольщиков с 2009 года, компания обанкротилась и теперь дом вместе с участком продается с аукциона. Общая площадь незавершенного строительства 14784 кв. м., площадь реализуемого с домом земельного участка 5094 кв. м. Степень готовности дома оценивается в чуть менее 50%. Долгострой находится по адресу Дуси Ковальчук, 242.