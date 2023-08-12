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Наполовину построенный 18-этажный дом в Новосибирске пойдет с молотка

Наполовину построенный 18-этажный дом в Новосибирске пойдет с молотка

12 августа 2023, 03:47
Фото: ППЛ "Фонд развития территорий"
В доме на пересечении ул. Дуси Ковальчук и Нарымской планировалось 225 квартир, сейчас он готов менее, чем наполовину. Начальная стоимость дома с участком — 404 млн рублей.

Компания «Интерпоток» строила дом на деньги дольщиков с 2009 года, компания обанкротилась и теперь дом вместе с участком продается с аукциона. Общая площадь незавершенного строительства 14784 кв. м., площадь реализуемого с домом земельного участка 5094 кв. м. Степень готовности дома оценивается в чуть менее 50%. Долгострой находится по адресу Дуси Ковальчук, 242.

Аукцион будет открытым и пройдет 28 августа, об этом заявила публично-правовая компания «Фонд развития территорий». Как сообщается в презентации объекта, первоначальная стоимость лота 404 млн рублей, включая НДС.

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#Ольга Храмушкина#Долгострой#Стройка#Аукцион#Дольщики#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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