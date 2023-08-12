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Проезд запрещен - под Новосибирском перекроют федеральную трассу.

В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском будет перекрыт Чуйский тракт

12 августа 2023, 11:07
Фото: 1MI
Проезд запрещен - под Новосибирском перекроют федеральную трассу.

Под Новосибирском в ночь на 13 августа перекроют федеральную трассу

На Чуйском тракте, трассе Р-256 в районе Бердска ночью с 12 на 13 августа будет перекрыта трасса, ведущая на Алтай.

Дорога из Новосибирска на Алтай будет перекрыта в районе Бердска сегодня ночью. Об этом предупреждает Федеральное казенное учреждение «Сибуправтодор». Перекрытие дороги выполняется в связи с ремонтными работами. Автомобилями будет предложен объезд со стороны Новосибирска — въезд на ул. Лелюха, далее по ул. Ленина до ул. Спортивной и выезд на трассу Р-256.

Со стороны Алтая в сторону Новосибирска — въезд на ул. Спортивная, далее по ул. Ленина, выезд на трассу Р-256 через ул. Лелюха или Первомайскую. Дорожные службы обещают, что трасса будет перекрыта полностью не более получаса, пока будут идти ремонтные работы. Также какое-то время движение может быть ограничено по отдельным полосам, но не перекрыто полностью. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.

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#Ольга Храмушкина#Дороги#Ремонт#Алтай#Бердск#Бердское шоссе#Новосибирск#Новосибирская область
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