В ночь с 12 на 13 августа под Новосибирском будет перекрыт Чуйский тракт

Со стороны Алтая в сторону Новосибирска — въезд на ул. Спортивная, далее по ул. Ленина, выезд на трассу Р-256 через ул. Лелюха или Первомайскую. Дорожные службы обещают, что трасса будет перекрыта полностью не более получаса, пока будут идти ремонтные работы. Также какое-то время движение может быть ограничено по отдельным полосам, но не перекрыто полностью. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки.