В Новосибирской области голодный медведь растерзал лошадей

Напомним, недавно в Новосилиш под Новосибирском тоже был замечен медведь. Он загрыз домашний скот местных жителей. Утром они нашли убитыми кур и овец. Тогда в Минприроды Atas.info сообщили, что по каждому подобному вызову выезжают на место специалисты и проводят проверку. Если есть угроза для людей, животное отлавливают.