В Новосибирской области голодный медведь растерзал лошадей

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
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Updated Сегодня, 08:04
«Лошади были, как обычно, на привязи на летней стоянке. Прошлой ночью на участок ворвался медведь и без колебаний задрал лошадей, еще жеребенка», — рассказали о жутком событии Atas.info владельцы животных.
Местные жители уверены, что у них точно побывал медведь. Повсюду следы косолапого. Видно, что после ночного ужина он убежал в лес.
Пострадавшие коневоды сфотографировали последствия ЧП. На кадрах видно, что лошади сильно истерзаны. У них не было шансов спастись.
Сибиряки уже обратились за помощью к властям. Обещали позвать егеря.
Напомним, недавно в Новосилиш под Новосибирском тоже был замечен медведь. Он загрыз домашний скот местных жителей. Утром они нашли убитыми кур и овец. Тогда в Минприроды Atas.info сообщили, что по каждому подобному вызову выезжают на место специалисты и проводят проверку. Если есть угроза для людей, животное отлавливают.