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Свирепый медведь задрал лошадей под Новосибирском

В Новосибирской области голодный медведь растерзал лошадей

19 августа 2023, 06:31
Фото: предоставили очевидцы/1Mi
Свирепый медведь задрал лошадей под Новосибирском
Свирепый медведь объявился в Венгеровском районе Новосибирской области. Он загрыз несколько лошадей на предприятии ЗАО «Усть-Изесское».
«Лошади были, как обычно, на привязи на летней стоянке. Прошлой ночью на участок ворвался медведь и без колебаний задрал лошадей, еще жеребенка», — рассказали о жутком событии Atas.info владельцы животных.

Местные жители уверены, что у них точно побывал медведь. Повсюду следы косолапого. Видно, что после ночного ужина он убежал в лес.

Пострадавшие коневоды сфотографировали последствия ЧП. На кадрах видно, что лошади сильно истерзаны. У них не было шансов спастись.

Сибиряки уже обратились за помощью к властям. Обещали позвать егеря.

Напомним, недавно в Новосилиш под Новосибирском тоже был замечен медведь. Он загрыз домашний скот местных жителей. Утром они нашли убитыми кур и овец. Тогда в Минприроды Atas.info сообщили, что по каждому подобному вызову выезжают на место специалисты и проводят проверку. Если есть угроза для людей, животное отлавливают.

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#Алина Шефер#Лошади#Медведь#18+#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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