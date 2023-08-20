«Не катит»: новосибирцы возмущены ремонтом велодорожки на Михайловской набережной

Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
«Все это уже растащили по полотну. Что будет в жару, даже не хочется представлять. Колеса прогудронились и не катят», — возмущается подписчик паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».
Также сообщается, что на покрытии до сих пор виднеются непросохшие полосы гудрона. Их якобы можно увидеть через каждые десять метров.
Происходящее уже обсуждают новосибирцы. «Вам быстро или качественно?», — интересуется Роман Малый. «Так надо было сверху песочком присыпать», — иронизирует Станислав Пашков. «Это снижение скоростного режима для обеспечения безопасности потока, без паники», — вторит ему Максим Зверев.
Впрочем, встречаются и те, кто не понимает претензии к городским властям. «Вас, недовольных, в деревню надо отправить. Грязь помесить», — заметил Максим Бережной. «А как, по-вашему, нужно еще проводить гидроизоляцию трещин?», — интересуется Валерий Котельников.