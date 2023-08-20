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Posted Сегодня, 13:04

Published Сегодня, 13:04

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Новосибирцы недовольны ремонтом набережной

«Не катит»: новосибирцы возмущены ремонтом велодорожки на Михайловской набережной

20 августа 2023, 13:04
Фото: ВК / АСТ-54
Новосибирцы недовольны ремонтом набережной
Жители Новосибирска возмутились некачественным ремонтом покрытия велодорожки на Михайловской набережной. По их мнению, по ней невозможно нормально прокатиться.
«Все это уже растащили по полотну. Что будет в жару, даже не хочется представлять. Колеса прогудронились и не катят», — возмущается подписчик паблика «АСТ-54» социальной сети «ВКонтакте».

Также сообщается, что на покрытии до сих пор виднеются непросохшие полосы гудрона. Их якобы можно увидеть через каждые десять метров.

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Происходящее уже обсуждают новосибирцы. «Вам быстро или качественно?», — интересуется Роман Малый. «Так надо было сверху песочком присыпать», — иронизирует Станислав Пашков. «Это снижение скоростного режима для обеспечения безопасности потока, без паники», — вторит ему Максим Зверев.

Впрочем, встречаются и те, кто не понимает претензии к городским властям. «Вас, недовольных, в деревню надо отправить. Грязь помесить», — заметил Максим Бережной. «А как, по-вашему, нужно еще проводить гидроизоляцию трещин?», — интересуется Валерий Котельников.

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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#Соцсети#Михайловская набережная
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