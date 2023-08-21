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Мужчина лез к девочкам

Под Новосибирском пенсионер без зубов и грязной одежде пристал к девочкам на улице

21 августа 2023, 04:49
Фото: 1MI
Мужчина лез к девочкам
В небольшом городе под Новосибирском пенсионер без зубов и в грязной одежде пристал к двум девочкам на улице, сообщается в ВК-группе «Город Обь Онлайн».

В Оби случился инцидент, связанный с подозрительным пожилым мужчиной. Жительница города поделилась историей о том, как этот человек напугал ее 12-летнюю дочь. Все произошло днем 20 августа в Военном городке возле дома № 119.

По словам женщины, ее дочь шла со своей подругой к «Звездочке», когда им навстречу вышел неизвестный пенсионер. Сначала он громко закричал: «Ах, вот вы где», а затем подошел ближе и начал хватать девочку за одежду. Ребенок решительно ответила этому незнакомцу, что его не следует трогать. После этого мужчина заявил, что шутил, и ушел.

Мать девочки отметила, что дети очень испугались произошедшего. Они запомнили, что у пожилого мужчины была грязная одежда и отсутствовали передние зубы внизу.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Общество#Город#Пенсионер#Дети
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