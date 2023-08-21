Под Новосибирском пенсионер без зубов и грязной одежде пристал к девочкам на улице

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:51
Updated Сегодня, 04:51
В Оби случился инцидент, связанный с подозрительным пожилым мужчиной. Жительница города поделилась историей о том, как этот человек напугал ее 12-летнюю дочь. Все произошло днем 20 августа в Военном городке возле дома № 119.
По словам женщины, ее дочь шла со своей подругой к «Звездочке», когда им навстречу вышел неизвестный пенсионер. Сначала он громко закричал: «Ах, вот вы где», а затем подошел ближе и начал хватать девочку за одежду. Ребенок решительно ответила этому незнакомцу, что его не следует трогать. После этого мужчина заявил, что шутил, и ушел.
Мать девочки отметила, что дети очень испугались произошедшего. Они запомнили, что у пожилого мужчины была грязная одежда и отсутствовали передние зубы внизу.