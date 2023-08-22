Новосибирцы обнаружили самую ужасную остановку в молодом ЖК

Не лучшим образом смотрится и дорога рядом с остановкой, на которой отсутствует асфальтовое покрытие, а люди вынуждены в ненастную погоду ходить по лужам и в грязи. Как давно стоит остановочный комплекс и планируется ли его ремонт, неизвестно.