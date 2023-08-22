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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Остановка смотрится ужасно

Новосибирцы обнаружили самую ужасную остановку в молодом ЖК

22 августа 2023, 12:07
Фото: ВК / АСТ-54
Остановка смотрится ужасно
Жительница Новосибирска пожаловалась на состояние остановочного комплекса в ЖК «Аквамарин». По ее мнению, они представляют собой жуткое зрелище.
«Хочется спросить: куда обратиться по поводу остановок? Вот такой ужас у нас в ЖК „Аквамарин“, — написала Екатерина Чипурнова в паблике „АСТ-54“ социальной сети „ВКонтакте“.

Судя по представленным фотографиям, остановки в районе жилого комплекса действительно выглядят ужасающе. Создается ощущение, что их использовали как реквизит для кинофильма на тему постапокалипсиса: внутри нет никакого намека на какое-либо сиденье или лавку, сам корпус нуждается в ремонте, а его стены исписаны граффити. Крыша остановочного комплекса постепенно разваливается, повсюду проступает ржавчина.

Не лучшим образом смотрится и дорога рядом с остановкой, на которой отсутствует асфальтовое покрытие, а люди вынуждены в ненастную погоду ходить по лужам и в грязи. Как давно стоит остановочный комплекс и планируется ли его ремонт, неизвестно.

Стоит отметить, что ЖК «Аквамарин» при этом рекламируется как вполне модный. Новосибирцев, купивших квартиру, ожидают баскетбольные и тренажерные зоны, собственный детский сад и набережная. Возможно, удручающий пейзаж связан с наследием так называемого «Затона», где ветхое жилье зачастую соседствует с новостройками.

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На пост уже отреагировали новосибирцы. «На центральных улицах кошмар творится, а вы тут пишете про свои окраины. Понабрали квартир, а теперь недовольны», — злится пользователь под ником Kazanova Bellied. «Остановки в центре города видели? Измалеванные граффити, побитые», — соглашается с ним Андрей Ещенко. «В Ленинском районе таких хватает. И смотрятся вполне прилично», — утверждает сибирячка под псевдонимом Светлана Дмитриевна.

Хватает и веселых комментариев. «Древние как динозавры! Когда их поставили, я еще в третий класс ходила», — ностальгирует Алена Янина. «Хорошая антивандальная остановка. И что вам не нравится?», — замечает Яна Алексеева. «Авторская работа! Эксклюзив!», — восхищается Ирина Кустрина. «Немного подкрасить — и будет огонь!», — предлагает Елена Мирская.

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#Город#Новосибирск#Соцсети#Остановка#Александр Ляхов
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