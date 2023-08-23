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Published Сегодня, 05:16

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Пандус отремонтировали

Пандус, упирающийся в столб, отремонтировали в центре Новосибирска

23 августа 2023, 05:16
Фото: Сибкрай
Пандус отремонтировали

В Новосибирске у Краеведческого музея колясочный спуск переделали в пандус

Работы по реконструкции пандуса напротив мэрии Новосибирска завершены. Ранее ситуация с колясочным спуском внимание общественников, прокуратуры и главы СКР Александра Бастрыкина. Теперь на его месте открыт полноценный пандус для маломобильных горожан.

Исторически здесь по всей ширине лестничного пролета у Краеведческого музея были только ступени. Весной 2023 года во время ремонта лестницы была обустроена наклонная площадка для грузовых тележек, грузов на колёсном ходу, детских колясок или самокатов. Также на колясочный спуск по просьбе пожилых жителей были установлены металлические перила. Объект не предназначался, как пандус для маломобильных новосибирцев.

Однако, для улучшения передвижения маломобильной категории горожан департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии взял на себя обязательства по переустройству колясочного спуска в полноценный пандус, отвечающий современным требованиям.

Перестроить новый пандус заняло немного больше недели. Работы начались 14 августа и завершились сегодня, 23 августа. Теперь он открыт для движения.

Напомним, что ранее пандус был очень крутым и упирался прямо в столб, что не позволяло проехать любым коляскам. Мэру Анатолию Локтю внесли представление, а в свою очередь, градоначальник дал поручение исправить конструкцию. Однако вовремя рабочие не справились из-за сложности пандуса. Так его ремонтировали:

Фото: Эмилия Губарева / atas.info

Теперь пандус начал работать на Красном проспекте между остановкой «Дом Ленина» и Новосибирским краеведческим музеем, информацию подтвердила пресс-служба администрации города. Также известно, что для нового пандуса пришлось демонтировать часть лестницы и тротуара. На работы потратили примерно 600 тысяч рублей.

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#Общество#Город#Новосибирск#Реконструкция#Эмилия Губарева#Пандус
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