Пандус, упирающийся в столб, отремонтировали в центре Новосибирска

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Исторически здесь по всей ширине лестничного пролета у Краеведческого музея были только ступени. Весной 2023 года во время ремонта лестницы была обустроена наклонная площадка для грузовых тележек, грузов на колёсном ходу, детских колясок или самокатов. Также на колясочный спуск по просьбе пожилых жителей были установлены металлические перила. Объект не предназначался, как пандус для маломобильных новосибирцев.
Однако, для улучшения передвижения маломобильной категории горожан департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии взял на себя обязательства по переустройству колясочного спуска в полноценный пандус, отвечающий современным требованиям.
Перестроить новый пандус заняло немного больше недели. Работы начались 14 августа и завершились сегодня, 23 августа. Теперь он открыт для движения.
Напомним, что ранее пандус был очень крутым и упирался прямо в столб, что не позволяло проехать любым коляскам. Мэру Анатолию Локтю внесли представление, а в свою очередь, градоначальник дал поручение исправить конструкцию. Однако вовремя рабочие не справились из-за сложности пандуса. Так его ремонтировали:
Теперь пандус начал работать на Красном проспекте между остановкой «Дом Ленина» и Новосибирским краеведческим музеем, информацию подтвердила пресс-служба администрации города. Также известно, что для нового пандуса пришлось демонтировать часть лестницы и тротуара. На работы потратили примерно 600 тысяч рублей.