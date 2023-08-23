Пандус, упирающийся в столб, отремонтировали в центре Новосибирска

Исторически здесь по всей ширине лестничного пролета у Краеведческого музея были только ступени. Весной 2023 года во время ремонта лестницы была обустроена наклонная площадка для грузовых тележек, грузов на колёсном ходу, детских колясок или самокатов. Также на колясочный спуск по просьбе пожилых жителей были установлены металлические перила. Объект не предназначался, как пандус для маломобильных новосибирцев.