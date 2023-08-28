День знаний 1 сентября в Новосибирской области начнется с поднятия флага и гимна

Posted Сегодня, 03:54
Published Сегодня, 03:54
Modified Сегодня, 03:56
Updated Сегодня, 03:56
По словам уволенного министра Сергея Федорчука, образовательные организации готовы к новому учебному году.
«Занятия во всех школах начнутся в плановом порядке 1 сентября — в штатном режиме».
В этот день также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний — с торжественным поднятием флага и исполнением гимна Российской Федерации.
Напомним, что в 2023 году в школы Новосибирска придут учиться 23 285 первоклассников. Это немного больше уровня прошлого года. А вот общее количество школьников составит 215 864 человек — это на 15 тысяч больше, чем было в прошлом году.