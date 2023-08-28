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В школах традиционно поднимут флаг

День знаний 1 сентября в Новосибирской области начнется с поднятия флага и гимна

28 августа 2023, 03:54
Фото: 1MI
В школах традиционно поднимут флаг
Уроки в школах региона начнутся в штатном режиме 1 сентября. Об этом сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук во время оперативного совещания в правительстве 28 августа 2023.

По словам уволенного министра Сергея Федорчука, образовательные организации готовы к новому учебному году.

«Занятия во всех школах начнутся в плановом порядке 1 сентября — в штатном режиме».

В этот день также пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний — с торжественным поднятием флага и исполнением гимна Российской Федерации.

Напомним, что в 2023 году в школы Новосибирска придут учиться 23 285 первоклассников. Это немного больше уровня прошлого года. А вот общее количество школьников составит 215 864 человек — это на 15 тысяч больше, чем было в прошлом году.

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#Образование#Новосибирск#Новосибирская область#День знаний#1 сентября#Флаг#Эмилия Губарева
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