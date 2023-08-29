Женщина оказалась в больнице с переломом после метро Новосибирска

Сейчас женщина находится в больнице, у нее выявлен перелом руки и ушибы. Возможно, пенсионерке предстоит операция. Инцидент произошел еще 27 августа, подтвердили информацию в мэрии Новосибирска. Как рассказала сама пострадавшая, во время подъема на эскалаторе его ступени, как будто «сложились». В результате женщина упала, после чего у нее возникли сильные боли во время дыхания.