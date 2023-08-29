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Травма была получена на эскалаторе, утверждает жительница Новосибирска

Женщина оказалась в больнице с переломом после метро Новосибирска

29 августа 2023, 11:33
Фото: 1MI
Травма была получена на эскалаторе, утверждает жительница Новосибирска
Жительница Новосибирска получила травму во время поездки на эскалаторе на станции метро «Речной вокзал», сообщает портал НГС.

Сейчас женщина находится в больнице, у нее выявлен перелом руки и ушибы. Возможно, пенсионерке предстоит операция. Инцидент произошел еще 27 августа, подтвердили информацию в мэрии Новосибирска. Как рассказала сама пострадавшая, во время подъема на эскалаторе его ступени, как будто «сложились». В результате женщина упала, после чего у нее возникли сильные боли во время дыхания.

Сотрудники метрополитена оказали ей помощь и предложили госпитализацию, однако пострадавшая пассажирка отказалась и поехала на такси домой. Впрочем, уже вечером она все-таки решила обратиться за помощью к врачам.

Сама женщина рассказала, что перед входом на станцию в метро также совершала поездку в маршрутке, где повредила руку.

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В метрополитене заявили, что пенсионерка сама виновата в падении, так как прислонилась к неподвижной части эскалатора, держась при этом за ленту перил. Описываемое ею «складывание» ступенек на лестнице эскалатора там назвали технически невозможным.

Между тем, это уже не первый инцидент в Новосибирском метро с падениями и травмами у пассажиров. Ранее сообщалось о падении девушки с лестницы на станции метро «Студенческая». По мнению других пассажиров, это могло случиться из-за того, что ступени лестницы были влажными.

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