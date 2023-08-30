АО «РЭС» вложило за полгода 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетей в регионе

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:17
Updated Сегодня, 08:17
Главной задачей инвестиционной деятельности основного электросетевого предприятия является улучшение надежности работы оборудования и обеспечение его безопасного функционирования. Кроме того, компания стремится создать возможности для подключения потребителей к электрическим сетям и уменьшить потери электроэнергии, а также внедрить интеллектуальную систему учета.
За первое полугодие 2023 года АО «РЭС» уже инвестировало более 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетевого комплекса в регионе. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году за такой же период времени. За этот период введено в эксплуатацию более 117 км линий электропередачи и несколько десятков трансформаторных подстанций.
«РЭС» планирует увеличивать темпы реализации инвестиционных проектов по модернизации электросетевых объектов и повышению надежности электроснабжения. До конца 2023 года предстоит выполнить множество инвестпроектов, включая реконструкцию и строительство сетей электропередачи на территории различных районов Новосибирской области и Новосибирска, а также создание электросетевой инфраструктуры для социально значимых объектов.
Также продолжаются работы по замене силовых трансформаторов и установке автоматики ограничения перегрузки оборудования на подстанциях. Важными центрами питания, которые прошли качественную реконструкцию, стали подстанции Искитимская, Вымпел, Тепловая и Северная. Отдельно стоит отметить завершающую стадию строительства подстанции Залив на юго-западе Новосибирской агломерации.
Все эти инвестиционные проекты помогут повысить эффективность электросетевого комплекса и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также способствовать развитию региона.
Продолжаются экскурсии для детей и взрослых на энергообъекты области, которые проводит АО «РЭС».