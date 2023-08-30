АО «РЭС» вложило за полгода 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетей в регионе

За первое полугодие 2023 года АО «РЭС» уже инвестировало более 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетевого комплекса в регионе. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году за такой же период времени. За этот период введено в эксплуатацию более 117 км линий электропередачи и несколько десятков трансформаторных подстанций.