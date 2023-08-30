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До конца 2023 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов в Новосибирской области.

АО «РЭС» вложило за полгода 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетей в регионе

30 августа 2023, 08:10
Фото: Пресс-служба АО «РЭС»
До конца 2023 года предстоит выполнить сотни инвестпроектов в Новосибирской области.
В Новосибирской области продолжается активная реализация инвестиционной программы компании «Региональные электрические сети»: в нее внесли изменения, которые утвердили приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики № 200 от 01.12.2022 г. и № 111-нпа от 14.08.2023 г.

Главной задачей инвестиционной деятельности основного электросетевого предприятия является улучшение надежности работы оборудования и обеспечение его безопасного функционирования. Кроме того, компания стремится создать возможности для подключения потребителей к электрическим сетям и уменьшить потери электроэнергии, а также внедрить интеллектуальную систему учета.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

За первое полугодие 2023 года АО «РЭС» уже инвестировало более 1,5 млрд рублей в модернизацию электросетевого комплекса в регионе. Это почти в два раза больше, чем в предыдущем году за такой же период времени. За этот период введено в эксплуатацию более 117 км линий электропередачи и несколько десятков трансформаторных подстанций.

«РЭС» планирует увеличивать темпы реализации инвестиционных проектов по модернизации электросетевых объектов и повышению надежности электроснабжения. До конца 2023 года предстоит выполнить множество инвестпроектов, включая реконструкцию и строительство сетей электропередачи на территории различных районов Новосибирской области и Новосибирска, а также создание электросетевой инфраструктуры для социально значимых объектов.

Также продолжаются работы по замене силовых трансформаторов и установке автоматики ограничения перегрузки оборудования на подстанциях. Важными центрами питания, которые прошли качественную реконструкцию, стали подстанции Искитимская, Вымпел, Тепловая и Северная. Отдельно стоит отметить завершающую стадию строительства подстанции Залив на юго-западе Новосибирской агломерации.

Фото: пресс-служба АО «РЭС»

Все эти инвестиционные проекты помогут повысить эффективность электросетевого комплекса и обеспечить высокое качество электроснабжения потребителей, а также способствовать развитию региона.

АО «РЭС» продолжает проводить познавательные экскурсии для детей и взрослых
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Продолжаются экскурсии для детей и взрослых на энергообъекты области, которые проводит АО «РЭС».

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#Новосибирская область#Эмилия Губарева#РЭС
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