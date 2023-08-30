На прокурора завели уголовное дело после ДТП, в котором погибла его дочь

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. За это преступление может грозить до пяти лет тюрьмы. Выяснилось, что в момент ДТП, которое произошло в начале июня, погибшая девочка находилась не в автокресле, а на руках у матери. В салоне также был еще один ребенок, но он был размещен по всем правилам.