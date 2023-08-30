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Прокурор не справляя с управлением, его внедорожник перевернуло несколько раз

На прокурора завели уголовное дело после ДТП, в котором погибла его дочь

30 августа 2023, 17:25
Фото: Соцсети
Прокурор не справляя с управлением, его внедорожник перевернуло несколько раз
Прокурор Купинского района Антон Бальков стал фигурантом уголовного дела после аварии, в результате которой погибла его годовалая дочь, сообщает портал НГС.

Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. За это преступление может грозить до пяти лет тюрьмы. Выяснилось, что в момент ДТП, которое произошло в начале июня, погибшая девочка находилась не в автокресле, а на руках у матери. В салоне также был еще один ребенок, но он был размещен по всем правилам.

Смертельная авария произошла, когда семья прокурора возвращалась домой с села Новоключи. Его внедорожник Mitsubishi занесло на проселочной дороге, в результате чего машина перевернулась несколько раз, а основной удар пришелся на переднюю часть авто.

Также рассматривается вопрос об увольнении Балькова из прокуратуры по отрицательным мотивам.

Ранее в полицейский в Карасуке сбил 6-летнюю девочку не переходе возле детской поликлиники. Он пришел с повинной в правоохранительные органы через несколько дней после случившегося.

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#Новосибирская область#Авария#Уголовное дело#Прокурор#Купинский район#Антон Бальков
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