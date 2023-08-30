На прокурора завели уголовное дело после ДТП, в котором погибла его дочь

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Его обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. За это преступление может грозить до пяти лет тюрьмы. Выяснилось, что в момент ДТП, которое произошло в начале июня, погибшая девочка находилась не в автокресле, а на руках у матери. В салоне также был еще один ребенок, но он был размещен по всем правилам.
Смертельная авария произошла, когда семья прокурора возвращалась домой с села Новоключи. Его внедорожник Mitsubishi занесло на проселочной дороге, в результате чего машина перевернулась несколько раз, а основной удар пришелся на переднюю часть авто.
Также рассматривается вопрос об увольнении Балькова из прокуратуры по отрицательным мотивам.
Ранее в полицейский в Карасуке сбил 6-летнюю девочку не переходе возле детской поликлиники. Он пришел с повинной в правоохранительные органы через несколько дней после случившегося.