atas.info
ГлавноеВсе новости

Купинский район

Выбрать дату
2024
За обман друзей на 3,5 млн осудят жительницу Новосибирской области
В Новосибирской области приступили к рассмотрению дела мошенницы с кредитами, сообщили в судебном департаменте.
18 октября, 03:26
Стрельбу у бара устроили жители Новосибирской области — чем все закончилось
В Новосибирской области суд начал рассматривать дело стрелков у бара, сообщили в судебном департаменте.
18 октября, 03:06
Кредиты на 3 млн оформила на своих доверчивых подруг женщина из Новосибирска
Жительница Новосибирской области оформила обманным путем кредиты на своих подруг, сообщили в прокуратуре.
25 июля, 02:30
2023
На прокурора завели уголовное дело после ДТП, в котором погибла его дочь
30 августа 2023, 17:25

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика