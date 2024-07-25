Кредиты на 3 млн оформила на своих доверчивых подруг женщина из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:30
Published Сегодня, 02:30
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Updated Сегодня, 02:32
В мошенничестве обвиняется 26-летняя сибирячка. Предполагается, что она оформила восемь кредитов на своих четырех подруг.
Она просила у них телефоны под разными предлогами, заходила в мобильное приложение банка, оформляла кредиты и переводила себе деньги. Потерпевшие об этом не знали и доверяли своей приятельнице.
Сумма ущерба достигла 3,5 млн рублей. В настоящее время дело передано на рассмотрение в Купинский районный суд.