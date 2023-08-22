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Рабочий погиб

Каменщик сорвался с 12-го этажа строящейся высотки в Новосибирске — кого накажут

22 августа 2023, 07:12
Фото: 1MI
Рабочий погиб

В Новосибирске стало известно, кого накажут за гибель каменщика на стройке

В результате несоблюдения техники безопасности, рабочий на стройке упал с высоты и скончался, что послужило основанием для возбуждения дела. Об этом сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, 1 июня 2023 года рабочая бригада каменщиков, представляющая подрядную организацию, выполняла работы по кладке кирпича на 12 этаже жилого дома без использования индивидуальных средств защиты и без соответствующих защитных ограждений и предупредительных табличек, указывающих на опасные места.

Из-за недостаточного контроля со стороны производителя работ, который не убедился в соблюдении техники безопасности, рабочий упал с высоты более 33 метров, получив тяжелые телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении сотрудника одной из строительных подрядных организаций. Уголовное дело перенаправлено в Центральный районный суд для рассмотрения по существу.

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