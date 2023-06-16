Молебен, погибшая крановщица, утонувший в сауне ребенок: как жил Новосибирск неделю

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:05
Updated Сегодня, 14:05
В Новосибирске завершилась трехдневная акция «Всероссийский молебен о победе»: верующие молились перед мощами святого Георгия Победоносца, который считается покровителем военных. Церковные мощи теперь последовали в Барнаул, а затем и в другие регионы. В эти дни многие военнослужащие приходили сюда и просили о своей безопасности в бою, а также молились за своих товарищей и семью. Немало было и тех, кто просил за возвращение своих близких с фронта.
15 июня в Новосибирске произошло ЧП — упал строительный кран на стройке «Европейского берега». По официальным данным, погибла женщина-крановщица. Ей было 57 лет. Она находилась внутри крана в момент аварии. Следствие уже возбудило дело и проводит проверку эксплуатации строительной техники. Также повреждения получили 8 автомобилей, на которые рухнула конструкция.
В Новосибирске произошла трагедия, в которой погиб 10-летний мальчик: он был на дне рождения без присмотра родителей. Его тело обнаружили на дне бассейна в сауне «Майми БиС». Причины случившегося пока неизвестны. В этом же заведении несколько лет назад произошла аналогичная трагедия — утонул двухлетний ребенок.