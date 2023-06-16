Молебен, погибшая крановщица, утонувший в сауне ребенок: как жил Новосибирск неделю

В Новосибирске завершилась трехдневная акция «Всероссийский молебен о победе»: верующие молились перед мощами святого Георгия Победоносца, который считается покровителем военных. Церковные мощи теперь последовали в Барнаул, а затем и в другие регионы. В эти дни многие военнослужащие приходили сюда и просили о своей безопасности в бою, а также молились за своих товарищей и семью. Немало было и тех, кто просил за возвращение своих близких с фронта.