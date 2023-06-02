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Аномальная жара, Пригожин и уборщица: как жил мегаполис на минувшей неделе

2 июня 2023, 14:09
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
События в мегаполисе за неделю
Неделя в Новосибирске: спустя почти 2 года осужденная уборщица вышла из СИЗО (ее обвинили в краже 7 млн рублей); внезапно приехал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин; наступила дикая жара до 39 градусов. Главные события в мегаполисе.

Развязка истории с кражей 7 млн рублей и уборщицей

Срок за пустую сумку: в Новосибирске уборщица будет добиваться компенсации
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Жительница Новосибирска, осужденная за кражу 7 миллионов рублей, вышла на свободу после почти 2-х лет пребывания в СИЗО. Теперь Айнагуль Борбуева собирается добиваться компенсации за испорченное здоровье. По версии следствия, женщина нашла чехол для ноутбука, который по словам уборщицы, был пустой, однако бизнесмен обвинил ее в краже 7 млн рублей, которые якобы находились в сумке. Женщина была намерена доказать свою невиновность: она провела почти 2 года в СИЗО, а суд приговорил ее к более чем двум годам колонии. Накануне мы писали, что уборщицу выпустили из СИЗО. Осужденная выразила благодарность всем, кто помогал ей в это нелёгкое время, и никому не пожелала оказаться на её месте.

Визит Пригожина

Пригожин эффектно появился на встрече ЧВК "Вагнер" в Новосибирске
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Евгений Пригожин неожиданно появился на встрече ЧВК «Вагнер» и журналистов в Новосибирске. В ходе мероприятия, проведенного 31 мая, штурмовики ответили на вопросы прессы и подчеркнули важность объективного освещения происходящего во время спецоперации. Также Пригожин, рассказал о проекте «Второй фронт», который предполагает публичные контакты с представителями СМИ.

Жара в Новосибирске

«Нас бы спасли ливни»: по Новосибирску ударит экстремальная жара — всю неделю +39°C
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В Новосибирске всю неделю ожидается экстремально жаркая погода. Синоптики прогнозируют температуру до +39 градусов по Цельсию в течение всей недели. Дневная температура воздуха может достигать +33…+39 градусов, а ночью опуститься до +14…+19 °C. Большую часть времени ожидается устойчивая погода без каких-либо осадков. Однако в некоторых районах 5 июня ночью возможны дожди и грозы. Синоптики предупреждают о сохранении аномальной жары в регионе минимум до 9 июня.

Свадебная карусель в Новосибирске продержалась всего год: как выжил мегаполис
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#Эмилия Губарева#Итоги#Дайджест#Евгений Пригожин#ЧВК "Вагнер"#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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