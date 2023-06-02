Аномальная жара, Пригожин и уборщица: как жил мегаполис на минувшей неделе

Жительница Новосибирска, осужденная за кражу 7 миллионов рублей, вышла на свободу после почти 2-х лет пребывания в СИЗО. Теперь Айнагуль Борбуева собирается добиваться компенсации за испорченное здоровье. По версии следствия, женщина нашла чехол для ноутбука, который по словам уборщицы, был пустой, однако бизнесмен обвинил ее в краже 7 млн рублей, которые якобы находились в сумке. Женщина была намерена доказать свою невиновность: она провела почти 2 года в СИЗО, а суд приговорил ее к более чем двум годам колонии. Накануне мы писали, что уборщицу выпустили из СИЗО. Осужденная выразила благодарность всем, кто помогал ей в это нелёгкое время, и никому не пожелала оказаться на её месте.