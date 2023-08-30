«Водителя зажало»: в Новосибирске произошло жуткое ДТП в центре — врезались два авто

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Published Сегодня, 01:21
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В ночь с 29 на 30 августа в центре Новосибирска произошло серьезное ДТП. Инцидент случился на пересечении улиц Каменской и Орджоникидзе.
Согласно сообщению группы «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте», водитель белого кроссовера оказался зажатым в салоне после столкновения. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС принялись оказывать помощь пострадавшему.
В комментариях под сообщением жители района выразили свое неудовольствие по поводу этого перекрестка, отметив, что аварии здесь случаются часто. Они также высказали недоумение по поводу отсутствия светофора в данном месте, особенно в ночное время.