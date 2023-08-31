Бердчанин Максим Фаляхов погиб на СВО

Максим Фаляхов родился 1 апреля 1986 в Усть-Таркском районе, позже семья переехала в Мошковский район. У мужчины есть незаконченное высшее образование. 20 мая возле Артемовска сибиряк получил смертельное ранение в результате массированного обстрела.