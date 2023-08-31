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Мужчине было 37 лет

Бердчанин Максим Фаляхов погиб на СВО

31 августа 2023, 09:33
Фото: Официальный паблик администрации города Бердска «ВКонтакте»
Мужчине было 37 лет
В Бердске простятся с Максимом Фаляховым. Мужчина погиб в зоне специальной военной операции.
«При исполнении воинской обязанности в ходе проведения специальной военной операции погиб призванный в конце сентября в рамках частичной мобилизации оператор-топогеодезист управления гаубичной артиллерийской батареи танкового полка, младший сержант Максим Ринатович Фаляхов. Церемония прощания состоится 01.09.2023 с 12:00 до 13:00 по адресу: г. Бердск, СНТ Бытовик, участок 64 (прощальный зал)», — сообщается в официальном паблике администрации города Бердска в социальной сети «ВКонтакте».

Максим Фаляхов родился 1 апреля 1986 в Усть-Таркском районе, позже семья переехала в Мошковский район. У мужчины есть незаконченное высшее образование. 20 мая возле Артемовска сибиряк получил смертельное ранение в результате массированного обстрела.

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#Погиб#Бердск#СВО#Участник СВО#Зона СВО#Александр Ляхов
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