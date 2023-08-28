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Похороны пройдут 29 августа

В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Валерий Литвинов — где его похоронят

28 августа 2023, 10:05
Фото: 1MI
Похороны пройдут 29 августа

Боец из Новосибирской области Валерий Литвинов погиб в зоне СВО

В Новосибирской области простятся с погибшим на СВО бойцом Валерием Литвиновым.

В ходе специальной военной операции 16 августа 2023 года погиб житель Барабинского района — Литвинов Валерий Владимирович, пишет «Барабинский Вестник». Он родился 26 июня 1999 года и был матросом гвардии.

Фото: Барабинский Вестник

Валерий окончил Старощербаковскую среднюю общеобразовательную школу и после этого был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. По окончанию службы он подписал контракт и продолжил служить для блага своей Родины.

Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины с самого начала проведения специальной военной операции. В ходе исполнения служебного долга боец получил смертельное ранение.

Церемония прощания состоится 29 августа с 11:00 до 13:00 часов в Старощербаковском центре социально-культурного развития. Похороны состоятся на кладбище деревни Старощербаково.

Опубликованы фото погибших на СВО бойцов из Новосибирской области в июле 2023 года
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#Общество#Новосибирская область#Спецоперация#Погиб#СВО#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО
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