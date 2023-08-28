В зоне СВО погиб боец из Новосибирской области Валерий Литвинов — где его похоронят

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В ходе специальной военной операции 16 августа 2023 года погиб житель Барабинского района — Литвинов Валерий Владимирович, пишет «Барабинский Вестник». Он родился 26 июня 1999 года и был матросом гвардии.
Валерий окончил Старощербаковскую среднюю общеобразовательную школу и после этого был призван на службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. По окончанию службы он подписал контракт и продолжил служить для блага своей Родины.
Он принимал участие в боевых действиях на территории Украины с самого начала проведения специальной военной операции. В ходе исполнения служебного долга боец получил смертельное ранение.
Церемония прощания состоится 29 августа с 11:00 до 13:00 часов в Старощербаковском центре социально-культурного развития. Похороны состоятся на кладбище деревни Старощербаково.